I starten af juni blev den tidligere NFL-stjerne Marion Barber III fundet død i en alder af blot 38 år gammel.

Han blev fundet død i sin lejlighed i Texas-byen Frisco. Og nu er dødsårsagen blevet fastlagt.

NFL har gennem tiderne rummet mange sørgelige skæbner og dødsfald, der spænder fra stofmisbrug til mord. Men det var ikke det, der skete i Barber IIIs tilfælde, fortæller TMZ Sports, der har gennemlæst den fulde obduktion.

Den tidligere NFL-profil døde af hedeslag, lyder konklusionen fra retsmedicineren.

Midt i den steghede Texas-sol havde Barber III sat termostaten i lejligheden til cirka 32 grader og skruet helt op for varmen.



Ifølge politiets efterforskere noterede man, at der var træningsudstyr til stede i lejligheden, og ifølge rapporten har den tidligere atlet i sin karriere trænet under, hvad man betegner som 'saunalignende forhold'.

Der blev ikke fundet stoffer i hans krop, og der var ingen tegn på vold.

Barber III var ikke blevet set i tre uger, inden han blev fundet død 1. juni på sit badeværelse, hvor vandet løb i badekarret

Flere personer havde forsøgt at få kontakt til Barber III igennem maj på grund af en vandskade, der lod til at komme fra hans lejlighed.

Da hans død blev offentligt kendt, blev han hyldet af sin tidligere klub Dallas Cowboys.

»Marion var en oldschool, hårdnakket fodboldspiller, som løb på banen -–altid for at vinde hver eneste kamp. Han havde en passion for spillet og elskede sin træner og sine holdkammerater. Vores tanker går til Marions familie og venner i denne svære tid,« skrev klubben.

Han spillede i alt syv sæsoner i NFL – seks af dem for Cowboys, mens han havde en enkelt sæson hos Chicago Bears.