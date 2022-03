Urban Meyers turbulente NFL-karriere sluttede efter blot 13 kampe som cheftræner for Jacksonville Jaguars, og det fortsætter med at vælte ind med chokerende episoder fra hans korte karriere som toptræner.

To sejre i 13 kampe blev det blot til for Urban Meyer inden han fik sparket tilbage i december, men i den korte periode som NFL-træner nåede han at gå viralt, da en ung kvinde gav træneren en lapdance på en bar få timer efter et nederlag. Den episode kan du se i videoen herunder.

Han nåede også at sparke den nu tidligere Jaguars-spiller Josh Lambo under et træningspas, og nu er der sluppet endnu flere møgsager ud om skandaleramte Urban Meyers.

The Athletic skriver blandt andet, at kilder fra NFL-holdet kaldte Urban Meyers ledelsesstil for det mest ubehagelige miljø, at de nogensinde havde arbejdet under.

Is this why Urban Meyer is trending? pic.twitter.com/nFg8kUFVli — (@ChiefSVP) October 3, 2021

»Ved I, hvad der ville ske, hvis jeg fyrede jer? I ville ikke engang kunne få et job, hvor I tjener mere end 15 dollar i timen,« sagde Urban Meyers ifølge fire personer, der var til stede i omklædningsrummet efter et nederlag.

Samtidig kunne skandaletræneren ikke navnet på nogle af spillets aller største stjerne.

»Hvem er denne mand med nummer 99 på ryggen for Rams? Jeg hører, at han kan være et problem for os,« sagde Urban Meyers til en medarbejder i træningsstaben i løbet af sæsonen, ifølge en kilde.

Der var tale om Aaron Donald, der tre gange er blevet kåret til den bedste defensive spiller i hele NFL. En spiller, der lige har vundet Super Bowl i år med netop Los Angeles Rams.

NFL-træneren Urban Meyers gik viralt efter en vild bytur. Det og række andre hændelser har nu ført til hans afgang. Foto: SAM GREENWOOD Vis mere NFL-træneren Urban Meyers gik viralt efter en vild bytur. Det og række andre hændelser har nu ført til hans afgang. Foto: SAM GREENWOOD

Flere kilder nævner også, at personerne i trænerteamet omkring cheftræner Urban Meyers havde det endnu værre end de spillere, der blev fysisk og mentalt nedbrudt af den nu fyrede NFL-træner.

»Du har trænere, som han nedgjorde foran os, og jeg kan kun forestille mig, hvad han gjorde ved dem bag lukkede døre. Jeg er overrasket over, at han holdt så længe, hvis jeg skal være helt ærlig,« fortæller en kilde til The Athletic.

Urban Meyers har siden fyringen ikke genoptaget sin trænerkarriere.

Han har i stedet fået et job som bestyrelsesmedlem i THE Foundation. En organisation, der har til formål at hjælpe Ohio State-atleter med at få deres navn, omtale og aftaler ud i verden.