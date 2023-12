Taylor Swift sætter nu for første gang ord på forholdet til NFL-stjernen Travis Kelce.

Superstjernesangerinden omtalte sit forhold til Kansas Chiefs-spilleren for første gang i et interview med TIME Magazine i forbindelse med, at hun blev kåret til årets person i 2023.

»Vi er bare to mennesker, der støtter hinanden i det, vi elsker,« sagde Swift ifølge New York Post, da hun blev spurgt ind til den enorme opmærksomhed, der har været på det nyforelskede par.

Travis Kelce har flere gange sat ord på forholdet til sangerinden. Den 34-årige Super Bowl-mester har blandet andet løftet sløret for, at han fik hjælp til af score Swift.

Foto: Ron Chenoy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ron Chenoy/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 33-årige sangerinde grinede, da han blev spurgt om at være i søgelyset sammen med Travis Kelce, fortæller TIME-chefredaktør Sam Jacobs.

»Hun føler, at det er det rigtige sted for hende at være i dette øjeblik, og faktisk føles tanken om at skjule det forhold ikke behageligt for hende,« sagde Jacobs ifølge New York Post.

Taylor Swift er flere gange blevet spottet på tribunen i Kansas for at støtte kæresten. Travis Kelce har også vist sin støtte til hende ved at være til flere af kærestens koncerter.

