To Super Bowl-ringe. Mere end 15 år i NFL.

Nu ser det ud til at være helt slut for Eli Manning.

I New York Giants er den 38-årige quarterback blev bænket kun efter to kampe i denne sæson.

»Som man kunne forvente, var Eli selvfølgelig skuffet, men han sagde, at han - som han altid har været - ville være en god holdkammerat og fortsat forberede sig for at vinde kampe med holdet,« lød det tirsdag fra træner Pat Shurmur på et pressemøde.

Fremtiden og fortiden og New York Giants:Daniel Jones og Eli Manning (th.). Foto: Vincent Carchietta

I stedet er Daniel Jones blev udpeget til at være ny starter. Han blev tidligere på året valgt som nummer seks i den såkaldte draft og betragtes som det fremtidige quarterback-håb i NFL-klubben.

Nu får han så chancen, tidligere end beregnet, efter at New York Giants har fået store klø i de to hidtidige kampe.

»Når alt kommer til, føler jeg, at det er det bedste for holdet,« lød det fra Pat Shurmur, der også havde mange rosende ord om Eli Manning. Men som konkluderede:

»Dette træk handler i virkeligheden mere om, at Daniel har flyttet sig, end om Eli.«

Eli Manning er den quarterback i NFL med tredjemest anciennitet. Kun Tom Brady og Drew Brees, der er ude med en skade, har været i ligaen i længere tid.

Det er dog ikke første gang, at man i New York Giants bænker den respekterede quarterback. Det skete også i 2017, men her vendte han tilbage efter kun én kamp. Denne gang ser det ud til at være permanent.

Dermed kan det se ud til, at Eli Manning kun får to kampe i denne sæson, hvorefter han har kontraktudløb. Ikke meget for en årsløn på 115 millioner kroner.

Daniel Jones' første kamp som startende quarterback for New York Giants bliver på søndag mod Tampa Bay Buccaneers.