Den norske landsholdsspiller i amerikansk fodbold 28-årige Leo Krafft har mistet livet på et hospital i Polen.

Dødsfaldet er blevet bekræftet overfor Dagbladet

Leo Krafft spillede for Panthers Wroclaw i den bedste polske række for amerikansk fodbold, og ifølge flere polske medier døde han, efter han havde været pågrebet af politiet og blev anholdt.

Polsk politi har meldt ud, at dødsfaldet efterforskes og at den afdøde nu skal obduceres.

Den norske landsholdsspiller i amerikansk fodbold Leo Kraft har mistet livet i en alder af bare 28 år. Foto: Panthers Wroclaw

»I dag modtog vi en frygtelig trist besked om, at Leo Krafft er død i Polen. Leo har spillet for flere norske ungdomshold, og han har repræsenteret Norges landshold. Leo var kun 28 år gammel. Der har været mange spørgsmål om, hvorvidt familien var tilstrækkeligt informeret. Vi kan nu bekræfte, at de er blevet kontaktet om dette utænkelige. Vores tanker går til dem,« skriver det amerikanske fodboldforbund i Norge på Facebook.

Leo Kraffts klub Panthers Wroclaw sørger også over det tragisk dødsfald:

»Vi sender vores tanker til Leos kære på vegne af spillerne, personalet og klubejerne. Mens vi afventer en forklaring på omstændighederne omkring denne tragiske hændelse, står vi i solidaritet med alle, for hvem Leo var lige så vigtig og kær, som han var for os. Hvil i fred, Leo.«