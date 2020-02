Ifølge NFL-ekspert Nate Burleson giver spillernes højere løn mulighed for at trække sig tidligere fra ligaen.

Spillernes helbred har i en årrække været et af de store debatemner i NFL, og problematikken er blevet endnu mere markant, efter at de store profiler Rob Gronkowski, Andrew Luck og Luke Kuechly har trukket sig tilbage inden for det seneste år.

Alle tre pegede på helbredet som en af de primære årsager til, at de valgte at stoppe karrieren, før de fyldte 30 år.

Den tidligere wide receiver Nate Burleson forstår deres beslutning til fulde.

- Jeg elsker det. Spillerne tænker på deres liv frem for deres karriere. De tjener også mange penge. Hvis det var i 1980erne, ville en spiller ikke være stoppet efter ni år.

- Han ville ofre sin krop for at blive ved med at tjene penge. De tjente ikke så mange penge, som vi tjener nu, siger Burleson, der i dag arbejder som ekspert for NFL Network.

I sine 11 sæsoner i ligaen for amerikansk fodbold nåede Burleson at have en brækket ankel, et brækket ben, brækkede ribben, skuldre, der var gået af led, overrevede kors- og ledbånd, en brækket finger, en ødelagt tommelfinger og flere hjernerystelser.

- Efter 11 år og et hav af skader var jeg en af de heldige, der kom ud på den anden side. Men hvis du spørger mig om 25 år, kan det være, at jeg har et andet svar, siger han.

Særligt hovedskader har været omdiskuteret i NFL de senere år.

En rapport fra Boston University viste i 2017, at 110 ud af 111 undersøgte hjerner fra afdøde NFL-spillere viste tegn på hjerneskaden CTE (kronisk traumatisk encefalopati).

I rapporten var der vel at mærke tale om, at flere af familierne til de afdøde NFL-spillere havde doneret hjernerne til forskning netop på grund af gentagne hjernerystelser i løbet af karrieren.

Der har også været eksempler på, at tidligere spillere som Aaron Hernandez og Junior Seau fik konstateret CTE, efter at de begik selvmord.

Modsat Burleson er Kansas City Chiefs-spilleren DeMarcus Robinson stadig relativt ny i NFL. Han er i gang med sin fjerde sæson i ligaen, men kender følelsen af at blive ramt hårdt i hovedet.

- Nogle gange bliver man ikke ramt i hovedet i to-tre kampe, og nogle gange bliver man ramt på første spil, og så ringer det i hovedet i to dage, siger Robinson, som dog prøver at undgå at tænke på konsekvenserne.

Ifølge Chiefs-spilleren bruger spillerne og holdet meget tid på at vælge det rigtige og mest sikre udstyr til kampene.

Og i det hele taget har NFL skærpet kravene til udstyret over de senere år, ligesom der fortsat forskes i at udvikle de bedste hjelme. Reglerne er også blevet ændret på en lang række punkter for at undgå hjernerystelser.

DeMarcus Robinson og Kansas City Chiefs spiller deres sidste kamp i sæsonen, når de natten til mandag dansk tid møder San Francisco 49ers i Super Bowl 54.

/ritzau/