Efter ni smittetilfælde hos Tennessee Titans er holdets kamp mod Pittsburgh Steelers blevet udskudt.

For første gang er en kamp i den stærkeste liga for amerikansk fodbold, NFL, blevet udskudt på grund af coronavirus.

Søndagens NFL-kamp mellem Pittsburgh Steelers og Tennessee Titans er udskudt for at få mere tid til at coronateste spillere, trænere og personale på de to hold. Kampen skal som udgangspunkt spilles mandag eller tirsdag i stedet.

Det skriver NFL på Twitter.

Meldingen kommer, efter at Tennessee tidligere på ugen meddelte, at ni personer med tilknytning til holdet var smittet med coronavirus. Der var tale om fire spillere og fem personer fra staben.

Coronavirus har ikke tidligere pillet ved kampprogrammet i NFL. Sidste sæson sluttede, før virusset spredte sig til Nordamerika, og den nye sæson kunne - under mange strenge coronarestriktioner - gå i gang som planlagt i september.

/ritzau/