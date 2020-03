Den 56-årige NFL-træner Sean Payton er testet positiv for coronavirus. Han er cheftræner i New Orleans Saints.

New Orleans Saints-cheftræner Sean Payton er smittet med coronavirus. Det bekræfter han over for ESPN torsdag.

Dermed er han den første person i verdens bedste liga i amerikansk fodbold, The National Football League (NFL), der officielt er smittet.

- Sean Payton sagde, at han ville ud med sin coronavirus-diagnose, fordi han vil have alle folk til at følge myndighedernes anbefalinger og blive inde og opføre sig ansvarligt, skriver ESPN-journalisten Adam Schefter på Twitter.

I søndags følte Sean Payton sig skidt tilpas, mandag blev han testet, og resultatet kom torsdag.

Han fortæller, at han føler sig træt, men at han ikke har feber eller hoste. Han hviler sig hjemme og er røget i karantæne.

Træneren opfordrer alle til at distancere sig socialt fra andre mennesker og lukke helt ned og blive hjemme i et par uger.

- Vi kan nemt arbejde sammen som land for at minimere smitten. Brug et minut på at forstå, hvad eksperterne siger.

- Det er ikke kompliceret at gøre, som de beder os om. Bare en lille investering fra hver enkelt af os kan gøre en kæmpe forskel, siger Sean Payton til ESPN.

Ifølge CNN er Louisiana en af de hårdest ramte stater i USA med 347 smittede og otte dødsfald som følge af coronavirus.

Sean Payton er en rutineret herre i NFL. Han er noteret for 131 sejre og 77 nederlag i 13 sæsoner for New Orleans Saints.

I denne sæson førte han holdet til en førsteplads i NFC South Division for tredje sæson i træk. Holdet røg ud i slutspillet efter nederlag til Minnesota Vikings.

I 2009-sæsonen førte han New Orleans Saints til Super Bowl-triumf - klubbens hidtil eneste.

/ritzau/