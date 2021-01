Aaron Rodgers og Aaron Donald står ansigt til ansigt, når Green Bay Packers og Los Angeles Rams lørdag mødes.

Det bliver styrke mod styrke, når Green Bay Packers' angreb lørdag aften går på banen mod Los Angeles Rams' forsvar i de to holds kamp i anden runde af NFL-slutspillet.

Packers-quarterback Aaron Rodgers har i denne sæson genfundet fordums styrke og er to uger før prisuddelingen NFL Honors bookmakernes favorit til at blive kåret som sæsonens MVP, mest værdifulde spiller.

Men selv om Packers har pillet det ene forsvar efter det andet fra hinanden, så venter der lidt af en mundfuld lørdag.

Her står Rodgers og co. nemlig over for Rams-forsvaret, NFL's bedste i grundspillet målt på både yards og point tilladt. Det er anført af Aaron Donald, en af ligaens mest destruktive spillere, som i både 2017 og 2018 blev kåret til NFL's bedste forsvarer.

Så sent som i sidste weekend pillede Donald og hans kolleger på forsvaret pynten af en anden af ligaens bedste quarterbacks, da Seattle Seahawks med Russell Wilson i spidsen blev sendt på ferie.

Aaron Rodgers har da også kun roser til overs for sin kommende modstanders forsvarsstjerne.

- Han (Donald, red.) er en meget, meget speciel spiller, et kommende medlem af Hall of Fame og en mand, man skal tage højde for og hele tiden holde øje med. Han er bare en af de der særlige talenter, vi ikke har set ret mange af i NFL's historie, sagde Packers-quarterbacken på et pressemøde tirsdag.

Heldigvis for Rodgers og Packers møder de veludhvilet op til kampen mod Rams. Som topseedet hold i NFC-konferencen - den ene halvdel af NFL - sad Packers nemlig over, da slutspillet sidste weekend startede.

Af samme årsag spiller Green Bay også hjemme på Lambeau Field både lørdag og i tilfælde af avancement. På grund af coronapandemien bliver det dog kun med et begrænset antal tilskuere på lægterne.

Lambeau Field huser normalt små 80.000 fans, når Packers er i aktion, men lørdag vil der kun være mellem 7000 og 8000 til stede.

Kampen mellem Green Bay Packers og Los Angeles Rams fløjtes i gang 22.35 dansk tid lørdag aften. Vinderen skal møde enten Tampa Bay Buccaneers eller New Orleans Saints i en kamp om en plads i Super Bowl 55.

NFL-finalen spilles natten til mandag 8. februar dansk tid i Tampa i Florida.

/ritzau/