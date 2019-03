Kareem Hunt har endnu ikke spillet et eneste minut for Cleveland Browns i NFL.

Og der kommer til at gå endnu længere tid end først ventet, før runningbacken får sin officielle debut.

Det skyldes, at Kareem Hunt fredag har fået otte spilledages karantæne af NFL for at have brudt ligaens adfærdspolitik.

Den brød Kareen Hunt for lidt mere end et år siden, da den daværende superstjerne for Kansas City Chiefs havde sparket og skubbet til en kvinde på et hotel i Cleveland.

23-årige Kareem Hunt - her under sin første sæson i NFL. Foto: Jason Hanna

Sagen så dog først dagens lys i slutningen af 2018, hvor Kansas City Chiefs suspenderede ham med øjeblikkelig virkning, da en video af voldshandling blev offentliggjort hos flere medier.

Her fortalte Kansas City Chiefs, at sagen havde været undersøgt i længere tid, og at Kareem Hunt havde løjet over for dem.

Hunt blev ikke anholdt i sagen, og der er ikke fulgt nogen sigtelse af ham heller.

Derfor tog Cleveland Browns chancen og ansatte Hunt i februar for den kommende NFL-sæson, der starter i september.

Efter bare to sæsoner i ligaen har Kareem Hunt vist sig frem som en af NFLs bedste til at løbe med bolden. Foto: Sean M. Haffey

Det var forventet, at Kareem Hunt ville få en straf af NFL, men den typiske straf for voldelige handlinger plejer at være seks spilledage, skriver Yahoo Sports.

Kareem Hunt sad ude i fem kampe i slutningen af sidste sæson efter, han fik sin kontrakt ophævet af Kansas City Chiefs, men de fem kampe får angiveligt ikke lov til at indgå som en del af de otte spilledages karantæne.

Den 23-årige runningback nåede ellers at tage ligaen med storm, da han i 2007 blev draftet af Chiefs. I de 16 kampe i grundspillet løb han for 1.327 yards, hvilket var mest af alle i ligaen.

Han blev af de amerikanske sportsjournalister kåret som Rookie of the Year (årets bedste nye spiller, red.) efter 2017-sæsonen.