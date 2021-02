Patrick Mahomes kan natten til mandag vinde sin anden Super Bowl i sin kun fjerde sæson i NFL.

NFL's bedste spiller, Super Bowl-mester, årets angrebsspiller.

Udmærkelser, der ville være yderst imponerende at have på cv'et for selv en garvet NFL-veteran efter en lang karriere i den hårdtslående liga for amerikansk fodbold.

Patrick Mahomes har opnået alt det - og mere til - på kun tre år.

Det kun 25 år gamle fænomen har taget NFL med storm, siden han blev gjort til førstevalget på quarterbackpositionen hos Kansas City Chiefs i 2018.

Natten til mandag dansk tid kan han notere sig for endnu en imponerende bedrift, når han sammen med sine holdkammerater møder Tampa Bay Buccaneers i Super Bowl 55.

- Han er inspirerende. Når man ser ham spille, føler man lidt, at alt kan ske. Han er ufattelig talentfuld, siger Amani Toomer, tidligere NFL-spiller og Super Bowl-vinder, der nu om dage arbejder som ekspert i TV3 Sports NFL-udsendelser.

Mahomes og Chiefs vandt Super Bowl i sidste sæson. For at gøre det igen skal Tampa Bay Buccaneers besejres.

Florida-holdet er anført af den legendariske quarterback Tom Brady, der står i sin tiende Super Bowl med mulighed for at tage sin syvende sejr. En monumental bedrift i NFL, der på flere punkter er indrettet til at skabe lighed mellem holdene.

Patrick Mahomes ligner det hidtil bedste bud på en spiller, der har muligheden for bare at komme i nærheden af at matche Bradys bedrifter.

Men selv om Amani Toomer tror, at Mahomes' cv med tiden godt kan blive sammenligneligt med Tom Bradys, så er han endnu ikke klar til at krone Chiefs-quarterbacken som "den udvalgte".

- Det, der adskiller Tom Brady fra alle andre, er, at han har genopfundet sig selv flere gange og vundet med en masse forskellige medspillere omkring sig over en periode på næsten 20 år.

- Mahomes har kun vundet med de samme holdkammerater, som han har nu, så det kræver mere end en sejr i den her Super Bowl, hvis han nogensinde skal komme op på Bradys niveau. Kun tiden vil vise, hvor god Mahomes virkelig er, siger Toomer.

Super Bowl 55 sættes i gang 00.30 natten til mandag.

/ritzau/