NFL-profilen Ryan Switzer har været gennem et sandt mareridt de seneste dage på den private front.

Hans søn, Christian, på bare ni måneder har nemlig været indlagt på hospitalet, efter han vågnede op i sit eget blod 6. marts.

Og det har krævet en stor operation samt tre blodtransfusioner at få den lille dreng tilbage på toppen. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Christian stoppede med at hoste blod i mandags, og lægerne vurderede tirsdag, at han var stabil nok til at komme hjem.

Ryan Switzer. Foto: Brian Blanco Vis mere Ryan Switzer. Foto: Brian Blanco

Cleveland Browns-spilleren siger, at der ikke har været noget klart svar på, hvad sønnen helt præcist fejlede.

»Vi fik ikke svar på, hvorfor han blev syg. Men at se ham sove uden smerte og vågne frisk og i godt humør betyder, at vores bønner er blevet hørt.«

Der var desværre flere dårlige nyheder til familien på hospitalet. Christian blev nemlig også konstateret smittet med corona.

Ryan Switzer delte dog en glædelig nyhed onsdag morgen. Her lagde han en video op af Christian på sociale medier, hvor den ni måneder gamle dreng leger med et stort smil på læben.