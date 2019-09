Chris Smith, der spiller defensive end for NFL-holdet Cleveland Browns, sætter nu for første gang ord på den tragedie, der i den forgangne uge ramte hans familie som et lyn fra en klar himmel.

I onsdags blev hans kæreste, Petara Cordero, dræbt af en alkoholpåvirket billist - blot et par uger efter, at hun havde født parrets datter.

Chris Smith har på Instagram delt et slideshow med billeder af Petera Cordero - ledsaget af en rørende tekst:

»Gud har en plan for os alle. Vi kan ikke forstå det, men hun er et bedre sted nu, og hun han roligt hvile. Men kæreste, min bedste ven og moren til min smukke datter,« skriver han om Cordero.

»Gud har en plan for os alle. Vi kan ikke forstå det, men hun er et bedre sted nu, og hun han roligt hvile. Men kæreste, min bedste ven og moren til min smukke datter,« Love you baby #StayStrong #RIPMyLove

»Elsker dig, baby,« slutter han af med og tilføjer hashtagget #staystrong - #forblivstærk.

Petara Cordero var onsdag passager i Chris Smiths Lamborghini, da et hjul eksploderede og forårsagede bilen til at køre ind i et autoværn.

Cordero trådte ud af bilen forholdsvis uskadt, men blev straks herefter ramt af en modkørende bil. Hun blev straks fragtet til hospitalet i Cleveland, hvor hun senere blev erklæret død.

Føreren af den modkørende bil har efterfølgende indrømmet, at han var påvirket af alkohol.