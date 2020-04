Quarterbacken Tom Brady trænede i en park i Tampa, men amerikaneren blev smidt ud af de parkansatte.

NFL-stjernen Tom Brady blev bortvist fra en park i Tampa, hvor den 42-årige quarterback trænede på egen hånd.

Parken var lukket i et tiltag mod coronavirus, og det var derfor ikke tilladt at bruge den - heller ikke for Tom Brady.

Det oplyser byens borgmester, Jane Castor, i en opdatering omkring coronavirus.

- Vores parker er lukkede, og mange af vores parkansatte patruljerer rundt.

- En af dem så en person, som trænede i en af vores parker, og hun gik hen til ham for at give ham besked om, at den var lukket. Og så var det Tom Brady, siger Jane Castor.

Tom Brady er forud for den kommende sæson skiftet fra NFL-klubben New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers.

Efter episoden i parken har byen sendt Tom Brady en personlig hilsen på Twitter.

- Beklager, Tom Brady. Vores parkteam kan ikke vente med at ønske dig og hele vores samfund tilbage med store smil.

- Inden da, hold dig tryg og hold dig hjemme så meget som muligt for at hjælpe med at flade viruskurven ud, skriver City of Tampa.

/ritzau/