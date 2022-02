Det er slut mellem NFL-stjernen Aaron Rodgers og skuespilleren Shailene Woodley.

Stjerneparret har brudt deres forlovelse efter mindre end to år sammen.

Det skriver People.

Den 38-årige quarterback har afsluttet forholdet med den 30-årige skuespillerinde kort tid efter, at rygterne gik på, at forholdet hang i en tynd tråd.

Photo by: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx 2020 2/7/21 Shailene Woodley and Aaron Rodgers allegedly engaged. STAR MAX File Photo: 9/13/16 Shailene Woodley at the premiere of "Snowden". (NYC) Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx Vis mere Photo by: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx 2020 2/7/21 Shailene Woodley and Aaron Rodgers allegedly engaged. STAR MAX File Photo: 9/13/16 Shailene Woodley at the premiere of "Snowden". (NYC) Foto: Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Parret begyndte at se hinanden kort tid efter, at Aaron Rodgers gik fra racerkørerstjernen Danica Patrick i juli 2020.

Aaron Rodgers og Shailene Woodley forlovelse blev annonceret i februar 2021, som NFL-stjernen kaldte for en af de største højdepunkter i hans liv.

Super Bowl-vinderen og den 30-årige skuespillerinde var udadskillige i den periode, hvor de blev set på ture til Disneyland og Mexico og det blev beskrevet, hvordan kærligheden mellem dem blomstrede på de ture.

Forholdet gik så godt, at Aaron Rodgers sagde i et interview tilbage i marts 2021, at han så frem til at blive forældre sammen med Shailene Woodley

»Jeg tror bare, at det ville blive så sjovt. Jeg har drømt om, hvordan det ville være, og jeg glæder mig virkelig til det kapitel af mit liv, når det kommer,« sagde Aaron Rodgers dengang.

Shailene Woodley stod endda ved sin forlovedes side og gav sin fulde support til Aaron Rodgers, da han fik massiv kritik for ikke at lade sig vaccinere mod covid-19.

TMZ skriver, at forlovelsen og forholdet pludselig gik i vasken, da Aaron Rodgers fik kolde fødder, da han hellere ville prioritere sin NFL-karriere.