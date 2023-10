Det vakte i den grad opsigt, da David Njoku mødte op til Cleveland Browns kamp mod Baltimore Ravens 1. oktober.

Her dukkede NFL-stjernen op iført en maske, der dækkede hele ansigtet, hvilket fik mange fans til at undre sig.

Men i et opslag på Instagram har David Njoku nu afsløret, hvorfor han dækkede sit ansigt til.

Han var nemlig indblandet i en voldsom bålulykke, hvor hele hans ansigt og dele af armene blev brændt. Det skriver TMZ.

Sådan mødte Njoku op til kamp. Foto: Instagram Vis mere Sådan mødte Njoku op til kamp. Foto: Instagram

Du kan se billedet nederst i artiklen.

Efter ulykken har 27-årige Njoku besluttet at donere en del af indtjeningen fra sin merchandisekollektion til 'American Burn Association', der hjælper ofre for brandskader.

»Jeg har oplevet på egen hånd, hvordan livet pludselig kan ændre sig på grund af en forbrændingsskade, og jeg vil bruge min platform til at hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring et alt for almindeligt problem,« siger Njoku til 'American Burn Association'.

Trods den voldsomme skade formåede David Njoku at spille kampen for Cleveland Browns, der tog tabte med 3-28 til Baltimore Ravens.

Søndag kan amerikaneren igen komme i aktion, når han og resten af Browns møder San Francisco 49ers.