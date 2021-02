Baltimore Ravens-stjernen Matthew Judon er alt andet end tilfreds med en artikel, der er skrevet af ESPN-journalisten Jamison Hensley.

Faktisk er han så sur over historien, som han kalder falsk, at han kræver en tilbagetrækning eller en undskyldning – ellers får det konsekvenser.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder New York Post.

Sagen tager sit udgangspunkt i en artikel, hvori Jamison Hensley beskriver, hvordan den amerikanske stjerne ifølge kilder skulle have afvist en kontraktforlængelse, der i gennemsnit er 16,5 millioner dollar værd – svarende til 100 millioner kroner – pr. sæson.

Foto: ANDY LYONS Vis mere Foto: ANDY LYONS

Den historie var Matthew Judon rasende over og tyede derfor til tasterne på de sociale medier, hvor han afviste den og rettede henvendelse til ESPN-journalisten.

'Jamison Hensley, jeg venter på din undskyldning. Ellers deler jeg billeder af dig, som jeg har, med dig på en stripklub,' skrev han i en story, der sidenhen blev slettet.

I en anden story skrev han samtidig, at Hensley skulle sige undskyld, ellers ville han fortælle reporterens kone, at hendes mand er hende utro.

Det er uvist, hvilke billeder han omtaler, men den noget voldsomme reaktion og trussel kom efter, at de to på Twitter havde en samtaleudveksling, hvor NFL-stjernen blandt andet kaldte Hensley for en løgner.

Where @jamisonhensley lying butt at? I got time today. Bro you have to stop lying, I know you want clicks and like and wanna be the people’s camp but stop lying. That weak. — Matthew Judon (@man_dammn) February 24, 2021

Den 28-årige Ravens-spiller krævede derfor også, at Jamison Hensley afslørede sin kilde og skrev blandt andet:

'Hvis du ikke kan fortælle mig det, så kommer vi alle sammen til at tro, at du bare finder på noget ud af ingenting.'

Til det tilbød journalisten at tilføje Judsons udtalelse i artiklen og også ville komme med en forklaring på historien til ham i et mindre offentligt forum.

ESPN gik efterfølgende selv ud og forklarede, at de stod inde for historien. Her langede de samtidig ud efter Judons angreb på deres medarbejder.

»Vi står ved Jamison Hensleys rapportering, og Hensley tilføjede Matt Judons perspektiv i artiklen. Uanset hvad var de siden slettede personlige angreb mod ham helt unødvendig.«