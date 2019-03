Rob Gronkowski har vundet tre Super Bowls som medlem af New England Patriots. Nu siger han stop.

Siden 2010 har Rob Gronkowski været et af Tom Bradys faste våben hos New England Patriots.

Men nu er makkerskabet forbi. Gronkowski skriver nemlig på Instagram, at han stopper sin karriere med øjeblikkelig virkning.

Det sker, knap to måneder efter at han vandt Super Bowl for tredje gang med holdet fra delstaten Massachusetts.

I kampen, som Patriots vandt 13-3, sørgede Gronkowski blandt andet for at bringe Patriots i position til kampens eneste touchdown, da han greb et dybt kast fra den legendariske quarterback Brady.

29-årige Gronkowski har vundet tre Super Bowls med Patriots, som plukkede ham fra University of Arizona for ni år siden.

Han er blevet valgt til Pro Bowl, NFL's All-Star-kamp, fem gange, selv om han har været hårdt plaget af skader gennem karrieren.

