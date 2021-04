NFL-stjernen Alvin Kamaras kontrakt er god for næsten en halv milliard i danske kroner. Alligevel har han ikke brugt én øre.

Den 25-årige New Orleans Saints-profil er i gang med en kontrakt, der er 75 millioner dollar værd (468 millioner danske kroner, red.), man han har helt bevidst ikke brugt nogle af de penge.

I stedet klarer han sig for de penge, han tjener på sponsorater og reklamer ved siden af karrieren.

»Jeg har altid kendt værdien af en dollar. Som barn så jeg min mor arbejde flere job på én gang for at få råd til blot de basale ting,« siger han ifølge CNBC.

Foto: Chris Graythen

Han nyder sin økonomiske sikkerhed, men han forkælede sig dog til en god omgang kyllingevinger, da han fik sin bonus på 15 millioner dollar (cirka 93 millioner danske kroner, red.) ved kontraktunderskrivningen.

»Jeg havde det sådan; 'Okay, det er mere, end jeg nogensinde har haft. Min mor har aldrig haft så meget.' Det ville være en skam, hvis jeg mistede dem. Jeg gør det samme, som jeg altid har gjort. Jeg bruger penge på det, jeg har brug for. Og det er det. Jeg går ikke amok. Jeg kommer ikke til at leve over evne,« siger han.

Selvom man skulle mene, at der er plads i budgettet til at leve bare en smule over evne, så er Kamara ikke til at rokke eller stikke i.

Og når det kommer til reklamer og sponsorater, er han også kræsen. Han gør det ikke kun for pengene. Det skal også være noget, han kan se sig selv i. Og se en fremtid i.

Kamara kom ind i NFL i 2017 og betragtes som en af de bedste running backs i ligaen.