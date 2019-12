Først troede han, at han ville slippe godt fra det.

Nu sidder han nok og bider negle og ærgrer sig for den ugerning, han har gjort.

Den tidligere New Orleans Saints-spiller Joe Horn har nemlig indrømmet, at han har svindlet.

Det melder mediet TMZ, der beretter, at han har snydt sig til mere end en million kroner, og det kan ende med en lang fængselsstraf og en bøde.

Joe Horn (tv.) har sammen med 10 andre erkendt, at han har svindlet. Foto: Doug COLLIER

Joe Horn har sammen med 10 andre tidligere NFL-spillere misbrugt Gene Upshaw NFL Player Health Reimbursement Account Plan, som er en sygesikring for tidligere NFL-spillere.

Snyden er foregået sådan, at spillerne har fået erstatning for eksempelvis dyrt medicinsk udstyr, som de i forvejen slet ikke har købt.

Efter hans melding om at erklære sig skyldig i at have indgivet to falske regninger på i alt 149.775 dollars (cirka 1.01 millioner kroner), risikerer han nu op til 10 års fængsel og en bøde på op til knap 1,7 millioner kroner.

Derudover skal han selvfølgelig betale de penge tilbage, som han har snydt sig til. Men ifølge TMZ håber Horn på at få en mildere straf, fordi han har indrømmet sin svindel.