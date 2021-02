Man behøver kun at skrue tiden en uge tilbage.

Dengang var det ikke engang meldt ud, at NFL-stjernen Aaron Rodgers datede Hollywood-skuespilleren Shailene Woodley.

Derfor var det også noget af et chok, da Green Bay Packers-spilleren afslørede endnu en vild 'detalje' under en takketale på åben skærm.

»Det er en ære at vinde denne pris for tredje gang. 2020 var klart et vildt år, som var fyldt med en masse ændringer, vækst og både utrolige og mindeværdige øjeblikke,« sagde Rodgers, da han blev kåret til sæsonens MVP.

Aaron Rodgers annoncerede forlovelsen direkte under sin takketale, da han vandt prisen som sæsonens MVP.

Og så kom overraskelsen.

»Jeg er blevet forlovet.«

Den udkårne er altså den 29-årige Shailene Woodley, der er kendt fra blandt andet HBO-hitserien 'Big Little Lies'.

Allerede i efteråret forklarede Rodgers, at kærlighed har haft stor indflydelse på den gode sæson. Uden dog at nævne, at han havde fundet den eneste ene.

Shailene Woodley er blandt andet kendt fra HBO-serien 'Big Little Lies'.

»Det starter med kærlighed og så at have omgivet mig med mennesker, jeg virkelig sætter pris på,« sagde Aaron Rodgers tidligere på sæsonen.

37-årige Rodgers har en enkelt Super Bowl-ring i samlingen fra 2011 og har tidligere dannet par med NASCAR-køreren Danica Patrick. Og siden har han også datet skuespillerinden Olivia Munn.

29-årige Woodley har blandt andet tidligere dannet par med rugbyspilleren Ben Volavola.

Aaron Rodgers, der af mange betragtes som en af historiens bedste quarterbacks i historien, har spillet for Green Bay Packers i hele sin karriere.

Karrierens tredje titel som sæsonens MVP sender Rodgers direkte ind i en eksklusiv klub på kun seks spillere, der har fået samme hæder mindst tre gange.