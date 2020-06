Pittsburgh Steelers' mangeårige quarterback Ben Roethlisberger indrømmer at have været afhængig af porno og alkohol.

Det siger den dobbelte Super Bowl-vinder ved et virtuelt, kristent arrangement i byen i weekenden, skriver flere amerikanske medier.

»Befolkningen ved ikke altid, at vi atleter også er mennesker. Vi synder ligesom alle andre. Vi bliver nogle gange sat på en piedestal. Jeg er ikke anderledes.«

»Jeg har været afhængig af alkohol og porno, hvilket gør, at jeg ikke er den bedste mand, far og kristne, jeg kunne være.«

Ben Roethlisberger blev interviewet af den tidligere Pittsburgh Steelers-spiller Tunch Ilkin.

Arrangementet bliver afholdt årligt, hvor Pittsburgh Steelers' cheftræner, Mike Tomlin, altid deltager.

Ifølge arrangementets hjemmeside skal det 'lære mænd at være fromme ledere for deres familie og øge opmærksomheden på den ødelæggende virkning, det kan have for unge at mangle deres far'.

38-årige Ben Roethlisberger med kælenavnet 'Big Ben', grundet hans størrelse, har spillet for Pittsburgh Steelers siden 2004.

Han vandt Super Bowl i den efterfølgende sæson som bare 23-årig, hvilket gjorde ham til den yngste quarterback til at vinde Super Bowl.

I 2009 vandt han sin anden Super Bowl-ring, og i 2011 tabte han sin første Super Bowl med nederlaget til Green Bay Packers og Aaron Rodgers.

Ben Roethlisberger blev anklaget for seksuelt krænkende adfærd i 2009 og 2010, men blev aldrig sigtet i en sag. Det til trods suspenderede NFL Roethlisberger i sæsonens første fire kampe i 2010 for brud på ligaens retningslinjer.

Den aldrende quarterback fik en albueskade i anden kamp af den seneste sæson, hvilket kostede ham resten af sæsonen.

Mike Tomlin sagde tirsdag, at han forventer at have Ben Roethlisberger klar til den kommende sæson.

/ritzau/