Carson Wentz er havnet i noget af et stormvejr.

NFL-stjernen og den tidligere Super Bowl-vinder er i øjeblikket uden klub, og derfor har han i stedet kastet sig over en anden hobby: jagt.

I den anledning har amerikaneren været en tur i Alaska, hvor han på Instagram viser, at han har dræbt en sortbjørn med bue og pil.

Til opslaget, som du kan se nederst i artiklen, gør han det klart, at det var en oplevelse, der stod på hans bucket list.

'Jeg fik muligheden for at spotte og jage en sortbjørn på et af vores nye foretrukne steder på jorden – Alaska! Utrolig tur og et utroligt dyr,' skriver Wentz og gør det klart, det var en oplevelse, der stod på hans bucket list.

Men på Instagram deler brugerne bestemt ikke Carson Wentz' begejstring.

'Utroligt dyr, og derfor dræber du det? Det giver mening,' skriver en bruger ironisk, mens en anden fortsætter:

'Du har altid været elendig som quarterback, og nu kan jeg se, at du også er et elendigt menneske.'

'Jeg forstår ikke, hvem der kan dræbe et smukt og uskyldigt dyr og være stolt af sig selv. Ulækkert,' skriver en tredje.

30-årige Carson Wentz, der både har spillet i Philadelphia Eagles, Indianapolis Cotts og Washington Commanders, har ikke reageret på de mange kommentarer.