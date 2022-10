Lyt til artiklen

Det går ikke specielt godt for Tom Brady i øjeblikket.

For ikke nok med, at hans privatliv kan være på vej til at gå i 1000 stykker med en skilsmisse lurende i horisonten, så røg NFL-stjernen også i vælten, efter han mandag lavede en noget uheldig sammenligning.

Ifølge det amerikanske medie CNN deltog Brady i podcasten 'Let's Go!' sammen med Jim Gray og NBA-stjernen Kevin Durant – her faldt snakken på balancen mellem job og privatlivet for NFL-superstjernen.

»Jeg ser næsten hver fodboldsæson, som om jeg skal på udstationering for militæret. Og det er ligesom: 'Mand, nu kører vi igen',« sagde Brady i podcasten.

Kommentaren faldt, dagen efter at Brady måtte se med fra sidelinjen, da hans hold Tampa Bay Buccaneers tabte til Pittsburgh Steelers. Og det har gjort flere rasende.

Torsdag trak Tom Brady så sin udtalelse i land, det skriver BBC.

»Det var et meget dårligt ordvalg. Jeg undskylder,« lyder det fra Tom Brady og fortsætter:

»I sidste ende spiller vi et spil, og militæret forsvarer vores land. Det er to forskellige ting, og jeg skulle ikke have lavet sammenligningen.«

Tiden inden sæsonstarten har været alt andet end optimal for den 45-årige amerikaner.

Først en pensionering, herefter 11 dages fravær grundet »personlige årsager«, og siden begyndte skilsmisserygterne at svirre – og de er nu så brandvarme, at både Brady og hustruen, supermodellen Gisele Bündchen, har hyret skilsmisseadvokater. Fortællingen om parforholdet kan du læse mere om her.