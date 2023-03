Lyt til artiklen

Han var på det helt rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Og nu hyldes NFL-stjernen KJ Osborn for sit heltemod.

Minnesota Vikings-spilleren befandt sig i en Uber, da han kørte forbi den voldsomme scene, hvor en mand var kørt galt.

Den forulykkede bil var brudt i brand, og så trådte KJ Osborn til. Det skriver han i et opslag på Twitter, som du kan se længere nede i artiklen.

Den 25-årige NFL-spiller skriver, hvordan han, Uber-chaufføren og to andre forbipasserende fik trukket den forulykkede mand ud af den brændende bil.

Herefter bar Osborn manden i sikkerhed.

»Politibetjentene fortalte os, at vi reddede mandens liv,« siger KJ Osborn i Adam Schefters NFL-podcast ifølge BBC.

»Han ville ikke selv have været i stand til at komme ud af bilen.«

Right Place Right Time. pic.twitter.com/Jxcn0qBouC — KJ Osborn (@KJ_Osborn) March 7, 2023

»Jeg tænkte, at der var stor risiko for, at bilen kunne springe i luften hvert sekund. Vi fik manden ud af bilen. Han blødte ud over min trøje, mens jeg bar ham 9-13 meter.«

Den forulykkede mand slap heldigvis uden alvorlige skrammer, men Osborn har alligevel tænkt sig at besøge manden på hospitalet i Austin, Texas.

'Aldrig i en million år havde jeg forventet at stå i sådan en situation,' skrev Osborn i Twitter-opslaget.

Ifølge BBC læser KJ Osborn en master i strafferet, og han håber at lande et arbejde hos FBI, når hans aktive NFL-karriere er ovre.