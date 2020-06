Drew Brees har kritiseret knælende protester under nationalmelodien. Det har han senere undskyldt for.

NFL-stjernen Drew Brees og hans familie har fået dødstrusler efter en kritik af knælende protester mod politivold.

Det oplyser New Orleans Saints-quarterbackens hustru, Brittany, i et opslag på en Instagram-konto for Brees' velgørenhedsfond.

- Først da vi oplevede dødstruslerne og hadet, indså jeg, at disse ord var rettet direkte til os.

- Hvordan kunne nogen, der kender os eller har mødt os, tro, at Drew eller jeg har en flig af racisme i os.

Hun citerer flere gange borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King:

- Til sidst vil vi ikke huske vores fjenders ord, men vores venners stilhed.

'Vi vil ikke blot angre onde menneskers handlinger, men vi vil også blive nødt til at angre den forfærdelige stilhed fra de gode mennesker.'

Drew Brees mødte massiv kritik fra befolkningen og andre sportsstjerner efter at have udtalt i et interview med det amerikanske medie Yahoo, at han aldrig vil respektere personer eller spillere, der knæler under nationalmelodien.

Det har flere spillere fra forskellige sportsgrene gjort eller bebudet, at de vil gøre for at protestere mod racisme og politivold efter den sorte mands George Floyds død.

Drew Brees har undskyldt to gange siden sit interview og trukket sine udtalelser tilbage.

/ritzau/