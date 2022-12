Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Husker du mig? Jeg har en julegave med til dig.«

Det spørgsmål stillede NFL-stjernen Stefon Diggs den unge Aydin Laborde, før han skulle i aktion for sit hold, Buffalo Bills, i sidste uge.

Det skriver wkbk.com.

Og baggrunden for netop det spørgsmål er meget rørende.

Her skal vi skrue tiden tilbage til i sommer, hvor Aydin Laborde mistede sin far, Nicholas, som døde af en hjerneblødning.

Stefon Diggs mistede selv sin far som ganske ung og vidste præcis, hvad Aydin Laborde nu skulle igennem.

Derfor inviterede han den unge NFL-fan til New York, hvor Buffalo Bills' træningsanlæg ligger.

Her skabte de et tæt bånd til hinanden, som kun blev gjort stærkere i sidste uge, da femårige Aydin Laborde mødte sin store helt igen.

Stefon Diggs overraskede den unge NFL-fan Aydin med et par nye sko. Foto: Paul Sancya Vis mere Stefon Diggs overraskede den unge NFL-fan Aydin med et par nye sko. Foto: Paul Sancya

Under opvarmningen gik Diggs hen mod Aydin Laborde og gav ham en ganske særlig gave: et par sko med et billede af Diggs på den ene og et billede af Aydin med sin afdøde far på den anden.

Du kan se videoen i bunden af artiklen.

»De minder mig om min far,« lød det fra Aydin Laborde, som straks brød ud i gråd, da han så gaven.

Efterfølgende har den 29-årige receiver også kommenteret episoden på sin Twitter-profil.

'Ikke mange ved, hvordan det er at miste sin far. Jeg kan huske, at det føltes, som om jeg mistede alt. Jeg var nødt til at blive en mand.'

'Men det kræver en hel landsby at opdrage et barn, så sørg for altid at gøre noget godt for andre fremover. God jul, lille Aydin,' skrev Diggs.

Det er ikke første gang, at Diggs deler gaver ud i forbindelse med julen.

Sidste år kom han forbi med en ordentlig sjat drikkepenge til en gruppe McDonald's-ansatte i West Seneca, tæt på Buffalo.

Den historie kan du læse mere om HER.