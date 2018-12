For anden gang på bare én måned er en stjerne fra verdens bedste lige i amerikansk fodbold - NFL - blevet fanget i en voldshandling.

Denne gang er det forsvarsspilleren Montae Nicholson fra Washington Redskins, der er blevet optaget på video, hvor han slår en anden person i gulvet.

Kendismediet TMZ er i besiddelse af videoen, som de valgte at offentliggøre onsdag.

Her ses Montae Nicholson i slagsmål med en anden person, som han formår at slå så hårdt i hovedet, at manden falder til jorden. Samtidigt er der flere personer involveret i slagsmålet, som forsøger at skille parterne ad.

Montae Nicholson med nummer 35 fejrer et godt spil for Redskins tidligere på sæsonen. Foto: Will Newton Vis mere Montae Nicholson med nummer 35 fejrer et godt spil for Redskins tidligere på sæsonen. Foto: Will Newton

Slagsmålet fandt sted tirsdag morgen lokal tid Ashburn, Virginia. der ligger vest for Washington D.C.

Af en politirapport fra det lokale politi fra Loundon County fremgår det, at Montae Nicholson har angrebet en mand, mens en kvindelig medsammensvoren blandt andet har slået en anden kvinde med en flaske.

Montae Nicholson blev anholdt og sigtet for vold og trusler samt for at være beruset i det offentlige, mens kvinde ligeledes blev anholdt.

Washington Redskins-spilleren blev løsladt mod en kaution på 2.500 dollars.

#Redskins place S Montae Nicholson on Reserve/Non-Football Injury list: https://t.co/6AusjUs9Qp — Washington Redskins (@Redskins) 19. december 2018

Washington Redskins har allerede reageret på sagen, hvor cheftræner Jay Gruden i første omgang skulle gennemse videoen, som TMZ har offentliggjort.

Onsdag bekræftede klubben først, at Montae Nicholson i hvert fald ikke ville komme til at spille i den kommende runde for Washington Redskins. Siden da har klubben også placeret ham på reservelisten.

I slutningen af november blev running back-stjernen fra Kansas City Chiefs Kareem Hunt suspenderet af klubben og ligaen for en video, hvor han skubbede og sparkede en kvinde. Hændelsen fandt sted i februar, hvor Hunt ikke blev sigtet, men siden da er videoen blevet offentliggjort og har kostet Hunt sin plads i NFL.

23-årige Montae Nicholson spillede safety for Redskins og har været med i 13 af holdets 14 kampe i denne sæson. Der mangler to runder af grundspillet af denne NFL-sæson.