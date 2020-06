USA har stadig lang vej, men at knæle under nationalmelodien er ikke den rette løsning, mener Drew Brees.

New Orleans Saints-quarterback Drew Brees er imod de knælende protester i NFL i kølvandet på George Floyds død. At knæle er "respektløst" over for det amerikanske flag, siger Drew Brees onsdag.

Mens en bølge af protester mod politibrutalitet og racisme finder sted over hele USA, har mange sportsudøvere udtrykt støtte til den tidligere NFL-stjerne Colin Kaepernick.

I 2016 vakte han opsigt, da han før kampe begyndte at knæle, når nationalmelodien blev afspillet. Det var ligeledes en protest mod politivold og racemæssig ulighed i USA.

Den tidligere San Francisco 49ers-stjerne blev senere frosset ude af ligaen og har været klubløs siden 2017.

Præsident Donald Trump har senere betegnet Kaepernick og andre spillere, der knælede under nationalmelodien, som "sons of bitches" - skiderikker - der burde fyres.

Kontroversen er aftaget i løbet af de seneste NFL-sæsoner, men i forbindelse med de igangværende protester i USA er spørgsmålet om spilleraktivisme vendt tilbage.

Det har ført til spekulationer, om hvorvidt nogle NFL-spillere vil gå på knæ i den kommende sæson.

Men onsdag siger New Orleans Saints-quarterback Drew Brees til Yahoo, at han fortsat er stærkt imod den knælende protest.

- Jeg vil aldrig være enig med nogen, der ikke respekterer det amerikanske flag eller vores land, siger han, da han bliver spurgt om muligheden for den slags protester.

- Når jeg ser på det amerikanske flag, ser jeg mine to bedstefædre, som kæmpede for dette land i Anden Verdenskrig - en i hæren og en i marinekorpset.

- Er alt i orden med vores land lige nu? Nej, det er det ikke. Vi har stadig lang vej.

- Men jeg mener, at når man står der og viser respekt for flaget med hånden over hjertet, så viser det sammenhold, siger Drew Brees.

Brees er den spiller i NFL's historie, der har kastet for flest yards og er et af de største navne i sporten.

Hans kommentarer har efterfølgende medført kritik på sociale medier, hvor mange beskylder ham for at have misforstået meningen med Kaepernicks protest.

/ritzau/AFP