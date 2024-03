Normalt må han se sin holdkammerat Travis Kelce fra Kansas City Chiefs løbe med overskrifterne, når han ses med superstjernen Taylor Swift.

Men nu sørger NFL-stjernen Rashee Rice helt selv for overskrifterne, og de er ganske alvorlige.

Flere amerikanske medier heriblandt Dallas Morning News skriver, at Rice er eftersøgt af politiet, efter han var involveret i et stort trafikuheld.

Rice skulle angiveligt have kørt ræs i sin Corvette sammen med en anden fører i en Lamborghini.

Rashee Rice er efterlyst. Foto: Candice Ward/AFP/Ritzau Scanpix

Det blev så vildt, at begge mistede kontrollen over de to køretøjer og endte med at køre ind i fire andre biler. I alt fire personer måtte behandles for skader. Førerne? De forsvandt hurtigt.

»Førerne af både Lamborghinien og Corvetten flugtede begge fra ulykkesstedet uden at se, om der var nogen, der havde brug for lægehjælp eller for at dele deres informationer,« siger Kirstin Lowman, en talsmand for politiet i Dallas i staten Texas.

Rice nyder i øjeblikket sin ferie, efter han vandt Super Bowl med Chiefs.

Men nu kan den ferie få en abrubt slutning, hvis politiet har ret i deres mistanke om hans indblanding i ulykken.