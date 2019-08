Han forsøgte at lokke to strippere med ud i sin hvide BMW, hvor han havde sine penge. Men det endte i stedet med en pistol for brystet af den ene kvinde og en decideret dødstrussel.

Sådan lyder anklageskriftet mod den 25-årige Arizona Cardinals-spiller Darius Philon, som TMZ Sports er kommet i besiddelse af.

Det referer til en episode, der skete foran stripklubben VLive i Phoenix, hvor NFL-spilleren i maj angiveligt skulle have lokket to strippere med ud i sin bil.

Ifølge det ene offer skulle Darius Philon her have taget sin sorte pistol frem, sat den for brystet af kvinden og sagt: ‘Hvem af jer vil have en kugle?’.

Herefter tog Philon pistolen ned, inden han igen skulle have sigtet den mod kvinden, fortæller hun selv ifølge politirapporten, inden hun fik lov at gå tilbage på stripblukken, Og Philon kørte væk i sin bil.

Derfor er Arizona Cardinals-spilleren nu sigtet for ‘grov vold med et dødeligt våben’.

Men det stoppede ikke der. For ifølge det kvindelige offer vendte Darius Philon tilbage til stripklubben dagen efter, hvor han ville ‘råde bod på tingene’ og bad kvinden om at tage hjem med ham.

Da hun afslog det tilbud og forsøgte at gå væk, greb Philon angiveligt fat i hendes arm, inden hun slap ud af grebet og efterfølgende blev forfulgt rundt på stripklubben i 30 minutter.

Der gik ifølge TMZ Sports flere uger, før den forulempede kvinde valgte at anmelde episoderne, og siden da har efterforskningen stået på.

Og fredag morgen besluttede politiet i Phoenix at foretage en anholdelse af den 25-årige NFL-spiller.

Herefter blev han taget med på stationen og har siden siddet bag tremmer, inden han lørdag bliver fremsat for en dommer.

Nu må tiden vise, om Philon også ender med at blive dømt for forholdet.