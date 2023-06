Det kan ende med at koste ham både karrieren og op til 30 års fængsel.

NFL-stjernen Jack Jones blev i sidste uge anholdt i en lufthavn i Boston, og det kan få alvorlige konsekvenser.

Den 25-årige NFL-spiller var nemlig i besiddelse af skarpladte våben i sin bagage.

Det skriver Mirror.

New England Patriots-spilleren havde skjult to skydevåben i sin taske, da politiet anholdt ham i Logan International Airport i Boston.

Jack Jones var ud over at være i besiddelse af de to våben, der angiveligt var skarpladt, også i besiddelse af ammunition uden at have våbentilladelse og et magasin med plads til mange patroner.

New England Patriots, hvor NFL-legenden Tom Brady spillede i årevis, har bekræftet anholdelsen i en udtalelse ifølge Mirror.

'Vi er blevet gjort opmærksom på, at Jack Jones er blevet anholdt. Vi arbejder på at samle mere information og har ikke yderligere kommentarer,' lyder det.

Han er tiltalt for alle ovennævnte forhold i East Boston District Court.

Her nægtede han sig tirsdag skyldig og blev løsladt mod kaution på 200.000 kroner.

Han skal møde i retten igen 18. august.

»Det eneste, hr. Jones ønsker, er at spille fodbold,« siger hans forsvarsadvokat, Rosemary Scapicchio, ifølge CBS News.

En anden advokat har fortalt Boston Globe, at straffen kan være op til 30 års fængsel, hvis Jack Jones bliver dømt.

Han spillede 13 kampe i sin debutsæson i NFL sidste år.

Så er spørgsmålet, om det bliver de 13 eneste, han får, inden karrieren er slut.

Det er fortsat uvist, hvordan sagen vil påvirke hans fremtid med Patriots.