NFL-spilleren Chris Smith har mistet sin kæreste.

Hun blev slået ihjel foran øjnene af ham efter en kædereaktion af uheldige hændelser, der endte med den tragiske ulykke.

'Ord kan ikke beskrive den sorg, vi føler for Chris efter tabet af hans kæreste, Petara,' skriver footballspillerens hold, Cleveland Browns, på sin hjemmeside.

Det er kun få uger siden, at parret blev forældre til pigen Haven Harris Smith, der blev født sidst i august.

Det var kl. 2 om natten onsdag, at Chris Smith havde Petara Cordero med på passagersædet i parrets bil.

Her punkterede et af bilens dæk, hvorefter han mistede kontrollen over køretøjet, og de endte i en beton-barriere i midterrabatten.

Men uskadte.

Herefter steg Petara Cordero og Chris Smith ud af bilen, hvorefter Petara Cordeo kort efter blev ramt af en anden bil.

Og selv om politi og ambulancer var hurtigt fremme, blev NFL-spillerens kæreste ifølge News 5 blev erklæret død ved ankomsten til et nærliggende hospital.

Føreren af den anden bil, en 47-årig kvinde, har ifølge mediet fortalt politiet, at hun forinden havde drukket alkohol. Nu afventer dog resultaterne af yderligere undersøgelser i den forbindelse.

Chris Smith har siden 2018 spillet som defensive end hos Cleveland Browns, og han fik senere onsdag besøg af træneren Freddie Kitchens.

Onsdag blev spillerne i klubben ligeledes informeret om ulykken, og der er stillet krisehjælp til rådighed.