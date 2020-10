Den danske NFL-spiller Hjalte Froholdt skal giftes.

Det har han afsløret på Instagram.

Her har New England Patriots-spilleren lagt nogle billeder op, som viser, hvordan han friede til kæresten Ashley Diaz - som kvitterede med et stort ‘ja’.

På billederne ser man blandt andet Hjalte Froholdt på knæ foran sin kommende hustru - ligesom der er et billede af det storsmilende par, efter ringen er kommet på.

She said yes! @ashhlaayy___

Hjalte Froholdt og Ashley Diaz har været kærester siden 2016, hvor de mødte hinanden på University of Arkansas.

Her spillede Ashley Diaz softball, mens Hjalte Froholdt var en vigtig brik på football-holdet.

Og fynboen gjorde det som bekendt så godt, at han endte med at gå hele vejen til NFL, da han i 2019 blev draftet af storholdet New England Patriots.

Den første sæson blev dog spoleret af skader, men i september lykkedes det Hjalte Froholdt at få debut hos Patriots - og derfor er det vist ikke for meget at konstatere, at han har succes både på og udenfor banen.