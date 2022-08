Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En frygtelig sag ruller i disse dage i NFL.

Her er Buffalo Bills-spilleren Matt Araiza blevet anklaget for gruppevoldtægt af en dengang mindreårig og skal derfor i retten. Klubben har taget konsekvensen og revet kontrakten over med ham.

Det skriver ESPN.

Matt Araiza er sammen med to andre nuværende og tidligere football-spillere samt en person uden tilknytning til sporten blevet beskyldt for en voldtægt af den mindreårige, der i USA vil sige at være under 18 år, i staten San Diego.

Det var i oktober 2021, at voldtægten skulle have fundet sted, da Matt Araiza var 21 år, og han er anklaget i sagen sammen med spillerne Zavier Leonard og Nowlin Ewaliko samt en fjerde mand.

Dengang var kvinden kun 17 år og var ifølge eget udsagn til fest i Matt Araizas bopæl, da hun i de tidlige morgentimer skulle være blevet udsat gruppevoldtægt i halvanden time af de tre andre mænd, efter Buffalo Bills-spilleren havde tvunget hende til ufrivillig sex.

Detaljerne er grufulde med blod fra skeden og udrevet piercinger fra næsen, navlen og ørerne.

Klubben har nu fritaget Matt Araiza fra forpligtelserne i Bufallo Bills.

»Det er alvorlige anklager og påstande, og det kan vi ikke lade være med at reagere på, og vi har ikke midlerne til at samle alle fakta. Der er flere versioner af, hvad der skete, og det er vigtigere end at spille football. Det skal Matt fokusere på,« siger klubbens manager Brandon Beane og tilføjer, at Buffalo Bills derudover afventer myndighedernes dom.

Spillerens advokat Kerry Armstrong fortæller, at Matt Araiza talte med pigen til festen, men at det er usandt, at han skulle have voldtaget hende.

»Jeg er sikker på, at han er meget ked af det og skuffet over, at hans karriere hos Bills sluttede, ikke fordi han spillede dårligt, men på grund af falske beskyldninger mod ham af en ung dame og hendes advokat. Jeg håber, han snart er tilbage i NFL.«