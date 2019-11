Myles Garrett fra Cleveland Browns appellerer historisk hård straf for at slå en quarterback med en hjelm.

Myles Garrett fra Cleveland Browns har appelleret den karantæne på ubestemt tid, som NFL i sidste uge tildelte ham for at slå en modstander med en hjelm.

Det oplyser en anonym kilde til tv-stationen ESPN.

Ved en høring i New York begrundede Myles Garrett og repræsentanter for spillernes organisation appellen med, at en NFL-spiller, som for tre år siden var involveret i en tilsvarende hændelse, kun fik en karantæne på tre kampe.

Garretts karantæne gælder som minimum for resten af denne sæson. Ifølge Reuters er det den hårdeste straf, NFL nogensinde har uddelt. Han får heller ikke løn under karantænen.

NFL vil senere denne uge tage stilling til Garretts appel.

Det var i slutningen af en kamp mellem Cleveland Browns og Pittsburgh Steelers, at Myles Garrett mistede besindelsen.

I en forsvarssituation fik Garrett grebet om Steelers-quarterback Mason Rudolphs hjelm.

Det lykkedes en godt gal Garrett at rive hjelmen af rivalen, hvorefter han slog quarterbacken i hovedet med hjelmen.

Herefter gik det stærkt, og Steelers-spillerne fik tacklet Garrett i jorden, hvor flere spark og slag fløj hans vej.

Spillere fra begge hold blandede sig i slagsmålet, hvor der blev delt slag og spark ud til højre og venstre, mens to dommere forsøgte at få parterne skilt ad.

I forbindelse med onsdagens høring i New York beklagede quarterback Mason Rudolph sin egen rolle i sagen.

- Jeg har ingen dårlige følelser over for Myles Garrett. Stor respekt for hans evner som spiller. Og jeg ved, at hvis Myles kunne skrue tiden tilbage, så ville han håndtere hændelsen på en anden måde, lød det desuden fra Rudolph.

