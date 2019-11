NFL-spilleren Myles Garrett fik fredag karantæne på ubestemt tid efter angreb med hjelm på modspiller.

Karantæne på ubestemt tid uden løn.

Sådan lød straffen til Cleveland Browns' Myles Garrett fredag, da NFL forholdt sig til et stort optrin i NFL-kampen mellem Cleveland Browns og Pittsburgh Steelers.

Det skriver Reuters, som kalder karantænen, der som minimum gælder for den resterende del af sæsonen, for den hårdeste straf, som NFL har uddelt.

Kampen, der endte med 21-7-sejr til Cleveland Browns, fik en dramatisk afslutning, da Garrett i en forsvarssituation fik grebet om Steelers quarterback Mason Rudolphs hjelm.

Det lykkedes en godt gal Garrett at rive hjelmen af rivalen, hvorefter han slog ovenpå quarterbackens ubeskyttede hoved med hjelmen.

Herefter gik det stærkt, og Steelers-spillere fik tacklet Garrett i jorden, hvor flere spark og slag fløj hans vej.

Spillere fra begge hold blandede sig i slagsmålet, hvor der blev delt slag og spark ud til højre og venstre, mens to dommere desperat forsøgte at få partere skilt ad.

Både Cleveland Browns og Steelers ligger midterplaceret i denne sæsons NFL. Steelers har vundet fem kampe og tabt fem kampe, mens Browns har vundet fire kampe og tabt seks kampe.

Begge klubber fik en bøde på 250.000 dollar.

Også Browns-spiller Larry Ogunjobi og Steelers' Maurkice Pouncey blev idømt karantæner for deres roller i episoden.

Ogunjobi fik en spilledags karantæne, mens Pouncey fik tre spilledage uden at kunne komme i aktion. Begge fik også en bøde.

Efter optrinet beklagede Garrett.

- Det her kommer til at skade vores hold. Jeg sætter pris på mine holdkammerater, der har min ryg og hjalp mig under slagsmålet, men det skulle aldrig være kommet så vidt, sagde han.

/ritzau/