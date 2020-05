Mens nogle sidder derhjemme i isolation for at bryde smittekæderne, der spreder coronavirussen verden over, har andre et lidt mere afslappet forhold til fænomenet ‘social distancing’.

Og NFL-spilleren Roquan Smith glider snildt ind i den sidste kategori.

For den 23-årige Chicago Bears-spiller har under USA’s corona-bekæmpelse valgt at rejse langt væk fra Midtvesten. Og han har taget selskab med.

For i weekenden hyggede Roquan Smith sig med Abella Danger, som ifølge flere sider på internettet skulle være en relativt populær pornoskuespillerinde. Med Abella Danger i spidsen for en gruppe af flere kvinder blev der hygget på en båd i dejligt solskin.

Ja, Roquan Smith fik da også lidt at drikke undervejs, da han blev filmet, mens han fik hældt alkohol i munden. Det viser flere videoer, som både Roquan Smith og Abella Danger lagde op på Instagram.

Og hvis ikke det gode selskab var nok, så havde Roquan Smith også som en sand gentleman taget lidt merchandise med til Abella Danger, som kan ses med en Chicago Bears-solskærm på.

Hele gildet har ikke bare vakt opsigt, men også tændt en anelse afsky derude.

I USA har coronavirussen sendt landet i ‘lockdown’, og derfor ser det knap så elegant ud, når en kendt atlet og en pornostjerne vælger at bruge tiden på at feste og blæse på at holde afstand.

»Han sætter sig selv og hele ligaen i fare, hvis han bliver ramt af coronavirus,« skriver folkene bag bloggen The 77 Sports Stop.

»Kun Gud kan hjælpe Roquan Smith, hvis det er ham, der er skyld i, at NFL-sæsonen bliver aflyst eller udsat. Nogen i den organisation bør give ham en advarsel,« skriver John Stocco, der er tidligere amerikansk fodboldspiller og lærer på Chicago Bulls College Prep.

Det har muligvis været en sjov tur for Roquan Smith - og dejligt afvekslende, men han skal nok ikke gå ud og offentliggøre en eventuel positiv corona-test lige med det samme.

Roquan Smith startede ellers corona-krisen godt, da han var med til at samle penge ind til corona-hjælp i Chicago.

