De lynhurtige spillere fra Kansas City Chiefs kolliderer søndag med det fysisk betonede Tennessee Titans-hold.

Med en af NFL's mest lovende quarterbacks som styrmand og et arsenal af lynhurtige profiler fandt Kansas City Chiefs ikke overraskende frem til finalen i AFC - den ene semifinale i NFL.

Søndagens modstandere fra Tennessee Titans har omvendt leveret et par gedigne overraskelser på sin vej til NFL-semifinalen. Først besejrede holdet fra Nashville de forsvarende mestre fra New England Patriots, og i sidste uge chokerede holdet ved at eliminere det ellers storspillende Baltimore Ravens.

Nøglen var Titans har været den fysiske overlegenhed. Holdets største stjerne på runningback-positionen, Derrick Henry, har tromlet forsvarsspiller efter forsvarsspiller ned og løbet for 377 yards, hvilket er ny rekord over to kampe i slutspillet.

Chiefs-forsvarsspilleren Tyrann Mathieu erkender, at Henry bliver lidt af en mundfuld at håndtere.

- Han er en fremragende runningback. Det er svært at holde en spiller som ham nede i hele kampen. Det vigtigste er, at vi afslutter kampen stærkt. Hvis man ser på Derrick Henry, bliver han kun stærkere i løbet af kampen, siger han ifølge Sports Illustrated.

På den anden side af banen har Chiefs-quarterbacken Patrick Mahomes for alvor fundet formen. I sidste uge stod han i spidsen for et stort comeback, da han kastede for fem touchdowns i sejren over Houston Texans.

Foran sig har han spillere som Tyreek Hill, Travis Kelce og Mecole Hardman til at gribe boldene.

- De er eksplosive, atletiske og hurtige. Det bliver en kæmpe udfordring, siger Titans-cheftræner Mike Vrabel ifølge holdets hjemmeside.

- Patrick gør et fantastisk stykke arbejde ved at få alle involveret, bruge sine våben og sin evne til at slippe ud af lommen, siger han med henvisning til området - "lommen" - bag den offensive linje.

Kansas City Chiefs og Tennessee Titans mødes søndag klokken 21.05 dansk tid. Natten til mandag dyster San Francisco 49'ers og Green Bay Packers i NFC-finalen om den anden billet til Super Bowl.

/ritzau/