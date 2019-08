Indianapolis Colts' quarterback, Andrew Luck, indstiller karrieren.

Det sker efter kun syv sæsoner i NFL - og kun få uger før sæsonstart.

Det meddeler den 29-årige footballspiler selv på en pressekonference natten til søndag dansk tid, efter at journalist Adam Schefter fra det amerikanske sportsmedie ESPN afslørede nyheden på Twitter.

»Jeg følte mig fanget, og den eneste vej ud var at stoppe med at spille amerikansk fodbold,« siger en tydeligt rørt Andrew Luck på pressekonferencen:

Andrew Luck på nattens pressemøde. Foto: Brian Spurlock Vis mere Andrew Luck på nattens pressemøde. Foto: Brian Spurlock

»Jeg har ikke kunnet leve det liv, jeg ville. Det har fjernet min glæde ved spillet.«

Ifølge det amerikanske fodboldmedie NFL.com har 29-årige Luck selv meddelt sin klub, at han trækker sig.

Udmeldingen kommer efter Indianapolis Colts' testkamp mod Chicago Bears.

Faktisk begyndte amerikanske medier allerede at rapportere om historien midt under kampen, og så kom der fokus på quarterbacken.

Sådan får vi aldrig mere Andrew Luck at se. Vis mere Sådan får vi aldrig mere Andrew Luck at se.

»Det er ikke en let beslutning. Det er helt ærligt den sværeste i mit liv, men det er den rigtige beslutning for mig. I de sidste fire år har jeg befundet mig i en cirkel af skade, smerte, genoptræning, skade, smerte, genoptræning. Det har været uophørligt,« siger han.

Andrew Luck, der tidligere var en af sportens største talenter, har igennem sin karriere kæmpet med langvarige skader, der blandt andet holdt ham ude i hele sæsonen i 2017.

Han blev draftet som den første af alle spillere i 2012. I hans første tre sæsoner for Colts førte han holdet frem til slutspillet.

I 2018 gjorde han comeback, og med flere gode præstationer lignede det, at Luck var tilbage i god form.

Andrew Luck injury timeline, per @NFLResearch pic.twitter.com/RruzyZbGI6 — Kevin Patra (@kpatra) August 25, 2019

Han fortæller dog nu, at han allerede i 2016 tog en beslutning, da han hele sæsonen spillede i smerter og ikke kunne træne.

»Der lovede jeg mig selv ikke at gøre det igen. Nu føler jeg, at situationen er den samme, og den eneste vej frem er at fjerne mig fra football og den onde cirkel, jeg har været i,« konkluderer Andrew Luck.

I stedet for Andrew Luck står Jacoby Brissett nu til at blive Colts' startende quarterback.

Andrew Luck blev fire gange i sin karriere udtaget til Pro Bowl, der tæller sæsonens bedste spillere over hele ligaen.