Philip Rivers har spillet sin sidste NFL-kamp. Quarterbackstjernen trækker sig tilbage efter 17 sæsoner.

En af de store profiler i NFL i dette årtusind siger stop.

I et interview med avisen The San Diego Union-Tribune meddeler quarterbacken Philip Rivers således, at tiden er inde til at trække sig tilbage.

- Det føles bare rigtigt, siger han.

39-årige Rivers har spillet 17 sæsoner i verdens bedste liga for amerikansk fodbold. De første 16 for San Diego Chargers, som i 2017 rykkede til Los Angeles.

Og i den sidste for Indianapolis Colts, som han i indeværende sæson førte til slutspillet. Her tabte Colts til Buffalo Bills i første runde, men Rivers spillede en flot kamp ved at kaste for 309 yards og to touchdowns.

Han stod dog uden kontrakt for den kommende sæson og vælger nu at forlade ligaen.

- Jeg kan stadig sige, at jeg kan kaste bolden, og jeg elsker at spille. Men sådan vil det altid være. Jeg glæder mig til at være træner i high school football, siger han med henvisning til sine fremtidsplaner.

Fremover skal quarterbacken være cheftræner for St. Michael Catholic High School.

Rivers, der blandt andet er kendt for sin energiske fremtoning på banen, er nummer fem på listen over spillere, der har kastet for flest yards i ligaens historie.

Kun legenderne Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning og Brett Favre har kastet for flere yards.

Gennem karrieren har han vist sig særdeles holdbar. Rivers spillede 244 kampe, og de sidste 240 i træk. Det er den næstlængste stime af kampe for en quarterback i NFL's historie.

Rivers var en del af den ofte fremhævede 2004-draft, der blandt andre også talte quarterback-kollegerne Eli Manning og Ben Roethlisberger.

Oprindeligt blev han valgt af New York Giants, men på draft-dagen byttede Giants og Chargers quarterbacks, da Manning ikke ønskede at spille for New York-klubben.

/ritzau/