Hjemmet i North Carolina eksploderede. En blev dræbt, mens en anden blev såret.

Huset tilhører NFL-spilleren Caleb Farley, og den dræbte er hans far Robert M. Farley, der kun blev 61 år gammel.

Hos Tennessee Titans er de i chok over spillerens mareridt.

»Det vigtigste er, at vi gør alt, hvad vi kan, for at støtte ham følelsesmæssigt, sagde træner Mike Vrabel.

»Det er chokerende. Vi er nødt til at fokusere på Caleb og hans familie.«

Eksplosionen skete omkring midnat, og blot få minutter efter var lægehjælpen fremme. De kunne se Christian Rogers - en ven af familien - forlade det kollapsede hus.

Han har pådraget sig en hjernerystelse og er fortsat på hospitalet, fortæller ESPN.

Ifølge de amerikanske myndigheder har der sandsynligvis været en ophobning af gas, som så er blevet antændt ved et uheld.

Huset ligger på en stor grund nord for Carolina, og det anlås, at det har haft en værdi omkring 14 mio. kroner.

Farley, der mistede sin mor til kræft i 2018, er et stort talent på cornerback-positionen og blev valgt som nummer 22 i 2021-draft, men blev også betragtet som en lottokupon, fordi han døjede meget med skader.

Han udgik også sidste sæson og var også ramt i opstarten til denne sæson.