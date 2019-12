»Det er ikke mig. Sådan er jeg slet ikke.«

Vernon Butler var ked af det. Men han tog det fulde ansvar, for det han havde gjort.

Sent søndag var han i aktion for Carolina Panthers, der mødte Indianapolis Colts, men han fik ikke lov til at spille kampen færdig.

For kort tid inde i tredje quarter tabte han hovedet efter en duel mod Jack Doyle. Da de to var røget i græsset, løftede 25-årige Vernon Butler resolut sin højre arm og hamrede en knytnæve i ansigtet på sin modstander.

Noget, der fik konsekvenser for Butler, der blev bortvist. Situationen kan ses i toppen af artiklen.

Efterfølgende har Vernon Butler sagt undskyld, og han erkender, at han i situationen mistede kontrollen.

»Jeg vil gerne sige undskyld til forbundet og mine holdkammerater. Undskyld. Jeg tager det fulde ansvar. Det kommer ikke til at ske igen,« siger Butler til Carolina Panthers' hjemmeside.

Også Carolina Panthers' træner, Perry Fewell, slog efter opgøret fast, at Vernon Butlers handling langt fra var i orden, og han er helt enig i, at det var rigtigt at bortvise spilleren. Han fortæller desuden, at han nu skal tale yderligere med forbundet om Vernon Butlers handling.