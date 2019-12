Meget er sket i de sidste 30 dage i NFL's verden.

Flere hold, der var på sikker kurs mod slutspillet i januar, er kommet under pres efter et par dårlige kampe. Cincinnati Bengals er dog stadig elendige, og en ung quarterback leverer præstationer fra en anden verden.

B.T. har derfor associeret sig med den danske NFL-legende og medlem af Pro Football Hall of Fame Morten Andersen, der fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten.

Her giver han sin vurdering af måneden, der gik i NFL, hvem der skal tage sig sammen, og hvem der rammer Super Bowl-finalen.

Sådan står det til i NFL – med Morten Andersen. Foto: Chris Graythen Vis mere Sådan står det til i NFL – med Morten Andersen. Foto: Chris Graythen

Månedens overskrifter

Lamars verden

Lamar Jackson fra Baltimore Ravens kan vi ikke komme uden om. Det dominerer overskrifterne i USA. Det er dét hold og dén spiller, folk snakker om. Det er eksploderet.

Russell Wilson fra Seattle Seahawks var klart favoritten til MVP-titlen. Det er han ikke mere. Den har Lamar Jackson taget nu. Der er ingen tvivl om, at han har løftet sit spil så meget, at han har lagt luft mellem sig selv og Russell Wilson, og der er ikke andre, der er på tale overhovedet.

Det er heller ikke bare sådan, at Baltimore blot vinder. De saver modstanderne over. De smadrer Rams' 45-6 i Los Angeles – de forsvarende Super Bowl-deltagere! De kører lange drives. Vi må bare sige, at det er månedens helt store overskrift. Det er Lamars verden.

Lamar Jackson bliver MVP ifølge Morten Andersen. Foto: Sean M. Haffey Vis mere Lamar Jackson bliver MVP ifølge Morten Andersen. Foto: Sean M. Haffey

Jeg kan kun komme i tanke om Michael Vick, der minder mig om det, Lamar Jackson gør. Jeg spillede med ham et år i Atlanta, og han havde det skill-set, de fysiske muligheder, så han kunne gøre noget ekstraordinært. Men jeg har alligevel ikke set noget lignende, for Lamar kaster bedre, end Michael Vick gjorde.

Vi snakker så meget om deres angreb, at forsvaret faktisk er helt glemt, men det forsvar gav kun 22 yards rushing yards væk mod Rams. Og de har altså en rigtig fin running back, hvis man skal sige det mildt.

Så har de også ligaens bedste sparker i Justin Tucker. De kører bare på alle cylindre lige nu. Jeg kan ikke se, hvem der skal stoppe dem.

Sidste år havde vi unge Patrick Mahomes, der imponerede og blev MVP. I år har vi Lamar Jackson. Hvis man er Bears-fan, er det nok ikke så sjovt. De kunne have haft Lamar Jackson og/eller Patrick Mahomes, men valgte at gå med Mitchell Trubisky, som bare har skidt i hatten lige siden. Man må virkelig være bitter som Bears-fan.

Skuffelserne? Eagles, Cowboys og Rams. Morten Andersen

Jeg bøjer mig

Jeg må indrømme, at jeg tog lidt fejl for en måned siden, hvor jeg ikke gav Jimmy Garoppolo og 49ers nok kærlighed.

San Francisco-holdet har sgu bevist, de hører til i toppen. De bliver ved med at vinde, og Garoppolo har gjort det rigtig fint. Deres forsvarer imponerer også. Hatten af herfra.

Historisk har Garoppolo ikke været stor i de store situationer, men jeg må sige, at han uge efter uge i november har leveret varen. Han står knivskarpt lige nu. Det er meget imponerende.

Dødelig legende

Quarterbacken Tom Brady har selv for nylig været ude at sige det. 'Vores to bedste departementer på holdet er vores forsvar og vores special teams.' Jeg ved ikke, om han bare siger det for at motivere angrebet, men jeg tror faktisk, han mener det. Du kan også se det statistisk.

10 point i sidste kamp. Jeg ved godt, det pissede ned. Men de kan bare ikke flytte bolden angrebsmæssigt lige nu. Det må være meget bekymrende for dem. Især når du som Patriots-fan ser, hvad Baltimore gør nede i Maryland lige nu. Så man man være lidt nervøs for, hvad der sker nede sydpå.

Tom Brady ser også dødelig ud lige pludselig. Han har ikke været imponerende. Men jeg tør ikke spå om, hvorvidt det er ved at lakke mod enden for ham. Man skal ikke tage fejl af, at han stadig er i fantastisk form og er en af ligaens bedste. Han har overrasket før, når man har skrevet ham af. Så kommer han tilbage og vinder en Super Bowl til.

Afskriv aldrig Tom Brady, selvom han ikke ser godt ud for tiden, vurderer Morten Andersen. Foto: Billie Weiss Vis mere Afskriv aldrig Tom Brady, selvom han ikke ser godt ud for tiden, vurderer Morten Andersen. Foto: Billie Weiss

Men det bliver interessant at følge dem den næste måned, hvordan de får justeret angrebet. For det, de gør nu, virker ikke.

Skuffelserne

Philadelphia Eagles var spået storhedstider i år, men det er absolut ikke sket. De spiller ikke inspirerende fodbold i øjeblikket.

Dallas Cowboys har også skuffet. Med de spillere, de har, har de virkelig underpræsteret. Ejeren Jerry Jones har sagt, at han er skuffet over trænerstaben.

Det var også en vanvittig beslutning, cheftræner Jason Garrett tog i kampen mod Patriots, hvor de er bagud med syv point med få minutter tilbage, og så sparker de et field goal på fjerde down og syv yards.

Jason Garrett er under pres i Dallas Cowboys. Foto: TOM PENNINGTON Vis mere Jason Garrett er under pres i Dallas Cowboys. Foto: TOM PENNINGTON

Der må jeg give Jerry Jones ret i, at Jason Garrett laver en fadæse ved ikke at gå efter den. Troy Aikman, der har spillet for Dallas, kommenterede kampen, og han sad også og kaldte det en forkert beslutning.

Jason Garrett sidder virkelig på et varmt sæde lige nu – især efter den beslutning. Han ville stadig være i problemer, hvis de havde tabt kampen med syv point i stedet for fire, men i det mindste havde han været mere proaktiv, hvis han gik efter den. Så havde man vist ejere og fans, at man var her for at vinde. Det her signalerer til alle: 'Vi er ikke et playoff-hold'.

Det samme gør sig gældende med Jared Goff og resten af Los Angeles Rams. At et Super Bowl-hold falder så hurtigt ned ad ranglisten og i det hele taget kvalitetsmæssigt også...

Aaron Donald har du slet ikke hørt noget fra. Jeg ved godt, han er en dominerende forsvarsspiller, men har slet ikke været der. Jared Goff er slet ikke på samme niveau. Hans QB-rating er helt i bund, han laver mange turnovers.

Vi havde New England Patriots mod New Orleans Saints før. Nu skifter vi helt ud. Morten Andersen om sit bud på Super Bowl-holdene

Det er, som om cheftræner Sean McVay ikke kan få strategien til at passe med spillerne. Det, der fungerede sidste år, virker ikke. Det er, som om folk har luret dem. 45 point blev der givet af forsvaret, der har Wade Phillips som forsvarskoordinator. Altså, han holder som regel folk inden for 20 point.

Og så har jeg ikke engang snakket om Cincinnati Bengals.

Overraskelsen

Det er nemt at sige Lamar Jackson og Baltimore Ravens. Deres enorme dominans er altså en overraskelse.

Men vi kigger lidt på Oakland Raiders – snart Las Vegas Raiders. Jeg havde ikke forventet, at de ville være så stabile og godt spillende under Jon Gruden. Men det har været imponerende, hvad de har været i stand til at levere indtil videre.

Derek Carr og Oakland Raiders ser pludselig ganske spændende ud. Foto: Emilee Chinn Vis mere Derek Carr og Oakland Raiders ser pludselig ganske spændende ud. Foto: Emilee Chinn

Måske bliver det interessant at se, om de kan nå Kansas City Chiefs. Denver Broncos og Los Angeles Chargers er blevet kørt bagud. Men de er en sejr fra Chiefs lige nu og gør det interessant. Måske kan de nå at tage divisionen, men om ikke andet kan de nå et wildcard. Hvis de fortsætter, kan de godt snige sig i slutspillet, og det kunne fandeme være sjovt.

Fansene i Oakland står i en spøjs situation med, at holdet flytter til Las Vegas. Men det har de prøvet før. Men det stadion, Raiders har haft i Oakland, har klart været det dårligste i NFL uden VIP-bokse eller noget som helst. Nu får de et spritnyt, 'state-of-the-art' stadion. Endda i Las Vegas. Det passer godt sammen.

De er lidt på kant med alle, og de er altid underholdende at se på. De har fans i hele verden og er et af de mest populære hold i hele verden.

Jeg var i Las Vegas for en måned siden, og i lufthavnen var der en kæmpe Raiders-butik med merchandise. Så de er flyttet ind. Og jeg tror virkelig, de vil profilere og profitere på at flytte. De bliver mega populære. Der er så meget upside ved at flytte.

Og så er der heller ikke længere fra Oakland, end at du kan hoppe på et fly og være i Las Vegas på en time.

Super Bowl-buddet

Vi havde New England Patriots mod New Orleans Saints før. Nu skifter vi helt ud.

Jeg siger Baltimore Ravens mod San Francisco 49ers. De er de to bedst spillende hold p.t. i NFL. Og det er selvfølgelig det, vi skal gå ud fra.

Jeg ville selvfølgelig gerne have Saints derind, men de tabte til Falcons hjemme. Det var skuffende. Virkelig skuffende. Og de havde problemer med Carolina Panthers, hvor man var foran og lod dem komme tilbage i kampen.