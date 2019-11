To hold er efter otte kampe stadig ubesejrede i NFL.

Og oktober måned har bragt på både pragtpræstationer, overraskelser og skader, der naturligvis vender op og ned på alt i amerikansk fodbolds store liga.

B.T. har derfor sat sig sammen med den danske NFL-legende Morten Andersen, der fungerer som NFL-ekspert for sportsportalen SpilXperten.

Månedens overskrifter

Patriots tromler

»Overordnet er det for mig New England Patriots' (8-0) dominans, der først og fremmest popper frem. Stadigvæk. Jeg ved godt, de ikke har haft det sværeste kampprogram og så videre, men man skal sgu stadig ud hver søndag og vinde kampen.«

Tom Brady og New England Patriots brager fortsat fremad. Foto: Kathryn Riley Vis mere Tom Brady og New England Patriots brager fortsat fremad. Foto: Kathryn Riley

»Deres forsvar har overrasket mig. De har virkelig overrasket mig forsvarsmæssigt. Hvis du kigger statistikmæssigt, er de bedre end deres seks andre Super Bowl-vindende hold. F.eks. pointmæssigt, angrebsmæssigt, og hvad de giver op. Det starter med cheftræner Bill Belichick, som quarterback Tom Brady, og så kører det derned.«

»Det er meget imponerende det, de leverer.«

Upåvirkede Saints

»Det er meget imponerende, at New Orleans Saints (7-1) vinder sine fire kampe uden Drew Brees, hvor han har været skadet. Nu kom han tilbage i sidste runde, og så røg der lige 500 yards ind på angrebskontoen.«

»Hvad Teddy Bridgewater har været i stand til at gøre i stedet for ham, især på udebane mod Seattle Seahawks og på hjemmebane mod Dallas Cowboys, var meget imponerende.«

»Bridgewater har gjort sig fortjent til at ligge i toppen af listen blandt de bedste comebacks i ligaen. Han er kommet tilbage fra en rigtig slem skade, en rigtig ulækker knæskade. Det var en, der lignede, at den skulle være karriereødelæggende.«

Ham med overskægget

»Når vi snakker om de positive, kan vi også kigge på Jacksonville Jaguars (4-4) og quarterbacken Gardner Minshew. Han var en 5th round draft og var på ingen måde spået greatness. Han har virkelig overrasket positivt og har givet holdet et puf opad. Også fan-mæssigt. De har fået noget, de kan holde fast i. Overskægget, som han kaldes.«

Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Foto: Evan Habeeb Vis mere Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Foto: Evan Habeeb

Lamar Jackson som MVP?

»Quarterback Lamar Jackson. Det han gør i Baltimore Ravens (5-2) lige nu, får ham til at ligne en MVP-kandidat. Det har været rimelig eminent. Jeg var ikke helt hooked på dem inden sæsonen, men det er klart, når de ikke havde så meget på papiret. Nu kan man begynde at se mønstrene, og Lamar spiller konstant på et højt plan.«

»Man er ikke vant til, at Baltimore scorer over 30 point per kamp. Det plejer at være forsvaret, der er det stærke der. At de måske scorer 17 point, men alligevel vinder på grund af forsvaret. Det er nyt for mig at se dem score så mange point.«

Gang i Green Bay

»Green Bay (7-1) har fået fat i det igen. Efter Davante Adams blev skadet, har man brugt de ressourcer, man havde. Runningback Aaron Jones er blevet en meget vigtigere brik i angrebet, og Aaron Rodgers har forstået at bruge ham i den strategi. De bruger ham meget kreativt.«

Månedens skuffelse

»Cleveland Browns (2-5). Jeg havde spået dem til 'greatness'. Der må man bare sige, at det holdt sgu ikke stik lige nu. Det ser tyndt ud.«

»Jeg var en af dem, der havde læst overskrifterne og troede på dem, men jeg må sgu indrømme, at der ikke er langt til bunden. De er ikke på niveau med Miami Dolphins, Cincinnati Bengals og New York Jets. Men der er ikke langt ned.«

Hvad ser du fra Browns, der skuffer dig?

Ikke meget at juble over blandt Cleveland Browns' spillere. Foto: Billie Weiss Vis mere Ikke meget at juble over blandt Cleveland Browns' spillere. Foto: Billie Weiss

»Umodenhed. Mangel på professionalisme. Jeg har en fornemmelse af, at når jeg hører, hvordan quarterbacken Baker Mayfield snakker, og hvordan han efter en kamp gav dommerne skylden, så har man fjernet fokus.«

»Jeg tror også, de har taget en snak om det. I den sidste pressekonference, jeg så med ham, tog han selv ansvaret og sagde, at det begynder og ender ved ham. Det var på tide.«

»Men deres offensive linje er heller ikke god nok til at beskytte ham. Han fiser rundt og har ikke tid til at kaste bolden. Der troede jeg bare, den linje var bedre, end den er. De har bare underperformet.«

»Jeg troede faktisk, at de ville have været ude og hente noget før trading deadline, men der skete ikke så meget. Men de har ni kampe endnu.«

Månedens overraskelse

»Jeg tror, det største for mig er Lamar Jackson. Jeg vil også godt nævne Gardner Minshew, men at Baltimore med Jackson i spidsen pludseligt er et hold, der lægger så mange point på tavlen, er en overraskelse. De laver 30,6 point per kamp og 434,9 yards per kamp.

»Det er tal, der er det højeste i deres franchises historie.«

»De spiller med RPO (Run/Pass Option), så han både kan løbe og kaste bolden selv. Han har 576 rushing yards. Det er 10. bedst i NFL. Og han er quarterback. Det er bemærkelsesværdigt.«

»Bliver han ved sådan, ender han med over 1300 rushing yards, og det vil slå Michael Vicks NFL-rekord for quarterbacks, der ligger på lidt over 1000 yards, som han satte i 2006, da jeg spillede med ham.«

Lamar Jackson - en seriøst kandidat til prisen som årets bedste spiller? Foto: Will Newton Vis mere Lamar Jackson - en seriøst kandidat til prisen som årets bedste spiller? Foto: Will Newton

»Det bliver spændende at følge med i. Efter uge 8 havde han flere rushing yards end syv andre hold i NFL! Han laver dobbelt så mange touchdowns, som han laver interceptions. Hans passer rating er næsten på 100. Når du lægger alt det sammen, så har du bare en 'legit' MVP-kandidat.«

»Så er jeg i øvrigt også godt tilfreds med runningbacken Latavius Murray, hvis jeg må vende tilbage til mine Saints. Han er kommet ind i stedet for en skadet Alvin Kamara, og har spillet som en 'pro bowler'. Man kan slet ikke mærke, Kamara er væk. Det er fandme store sko at fylde ud. Meget imponerende.«

»Nick Bosa fra San Francisco 49'ers (8-0) forsvar. Jeg tror, han bliver Defensive Rookie of the Year, og han har også en chance for at blive Defensive Player of the Year, hvis han fortsætter på den her måde. Det vil han blive den bare anden rookie til at opnå siden Lawrence Taylor i 1981, hvis han vinder den.«

SUPER BOWL-BUDDET

New England Patriots mod New Orleans Saints.

»Ja, jeg har skiftet ud nu i forhold til sidst. Jeg ved, hvad Patriots kan. Nu har jeg lige set Saints. Og der er bare dybde i deres mandskab. Der er fandme 53 spillere, der bare står klar til at komme ind.«

»Nu er Drew Brees kommet tilbage, og de missede ingenting. Over 500 yards med ham i den seneste kamp. Bare det, at Latavius Murray er i stand til at steppe op, Michael Thomas og Drew Brees har det lange kastespil kørende igen - og så deres forsvar. Eminent. Virkelig opportunistisk.«

»De har et fantastisk kicking game også med Will Lutz og Thomas Morstead. Der er ingen svagheder på det hold. Nu har de også bye week i denne runde, helt perfekt i midten af sæsonen med en uges pause. Jeg har dem bare lidt foranend 49'ers lige nu, selvom de er ubesejret.«

Og Chiefs er ude nu?

»De har tabt tre på hjemmebane. Før Halloween. Fumbles, dropped passes, bad defence. Jeg kan ikke rigtigt sige mere om det. Patrick Mahomes blev skadet. Han kommer selvfølgelig tilbage igen. Men det er ved at være for sent. Du kan ikke tabe tre på hjemmebane og være Super Bowl-hold. Det kan du ikke. Og så mod hold, du burde vinde over. Tennessee, Houston? Come on, man.«

Så vil nogle nok efterspørge et 49'ers hold, der er ubesejret?

»Jeg kunne sagtens have haft dem med også. Men jeg er bare ikke solgt på deres quarterback endnu, Jimmy Garoppolo. Han spillede ad helvede til i forpremieren, og han sluttede rigtig dårligt sidste år. Jeg ved godt, vi er længere henne nu og sådan, men jeg er bare ikke solgt endnu.«

»Forsvaret derimod, det er jeg eddermame solgt på.«