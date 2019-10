Den første måned er forbi.

NFL-sæsonen er kommet godt i gang i 2019, og det har kastet vilde opgør og kontroversielle historier af sig.

B.T. har derfor associeret sig med den danske NFL-legende og medlem af Pro Football Hall of Fame, Morten Andersen, der samarbejder med sportsportalen SpilXperten.

Her tager han pulsen på den seneste måned og hvad der rører sig i NFL netop nu.

Ifølge Morten Andersen når New Orleans Saints hele vejen til finalen. Foto: Meg Oliphant Vis mere Ifølge Morten Andersen når New Orleans Saints hele vejen til finalen. Foto: Meg Oliphant

Ungdommen tager over

Der er sket et generationsskifte på quarterback-positionen.

Skader til Ben Roethlisburger og Drew Brees har gjort, at andre har måttet træde til.

Nye profiler har erstattet den gamle garde. Især i New York var det nødvendigt, hvor Daniel Jones har overtaget for Eli Manning. Han har det værktøj, som Eli ikke havde mere. Han er mobil, så de kan få den run-pass-option, de har manglet. Eli var en passer fra lommen.

Han skal dog have lov til at få en fin udgangsstrategi. Hvis Eli vil fortsætte som konsulent eller træner, kan han sagtens få lov til det. Eli ejer jo det halve af New York. Han kan gøre fuldstændig, som han vil.

Så synes jeg, der er sket en interessant udvikling i Jacksonville Jaguars, hvor det ikke gik med Blake Bortles. Nu har de fået en ny, interessant quarterback i Gardner Minshew, der er meget dynamisk i sit spil.

Og så selvfølgelig min favoritspiller i ligaen i Patrick Mahomes fra Kansas City, som bliver ved med at trylle og lege og være fantastisk i sit spil.

Ingen tålmodig til kickere

Man har ikke meget tålmodighed på den position. Der skal ikke meget til, før man hiver i nødbremsen og finder en anden. Især de yngre sparkere, hvis de misser et par spark, så ryger de ud, i stedet for at man udvikler dem.

Det beviser over for mig, hvad jeg har vidst hele tiden, at der ikke er kvalificeret hjælp på holdene, når det kommer til at rådgive på sparkepositionen. Man har ikke den viden. Der er helt klart et hul på alle 32 hold, hvor der burde hyres en sparkekonsulent, der kan fikse de yngre sparkere, som fysisk har så meget talent.

Vi kan tage Atlanta. De afskaffer Matt Bryant, fordi man pludselig mener, han er for dyr. Så går de efter Giorgio Tavecchio, som fysisk har alle værktøjer, men på det vigtigste punkt - mellem ørerne - kan han ikke lige klare presset. Så må de tage hatten i hånden og krybe tilbage til Matt Bryant. Det beviser bare, at hvis man har en sparker, der er rigtig god, skal man holde fast i ham.

Det er sket mere på det sidste. Vi havde en kerne af 80'erne, 90'erne og også i det nye årtusinde, der bare sad på de pladser, og der blev ikke rørt ved dem. Over halvdelen af alle holdene havde solide sparkere, og de jobs var bare aldrig ledige.

Nu er 75 procent af alle kicker-jobs ramt af usikkerhed. Selv Adam Vinatieri, der har spillet i Colts siden 2006, er der blevet sat spørgsmålstegn ved, efter han brændte to-tre spark. Hold nu op.

Højdepunktet

Det spil, Patrick Mahomes leverer i Kansas City. Sidste år var han så eksplosiv, og man sad og tænkte, at det var en fantasiverden, han lever i. Det kan han ikke blive ved med. No fucking way, han kan gøre det igen. Og han gør det igen. Det er bare så lækkert. Det er i øjeblikket ligaens mest værdifulde spiller. Han har forandret det hold og kulturen på holder fuldstændig.

Jeg vil også godt nævne mit eget hold, New Orleans Saints. Stjerne-quarterbacken Drew Brees er lige blevet skadet, og så tænker man: 'Oh fuck. Hvad nu? Hvordan bliver de næste seks-otte uger?'

Miami Dolphins er sæsonens skuffelse, siger Morten Andersen. Foto: Michael Reaves Vis mere Miami Dolphins er sæsonens skuffelse, siger Morten Andersen. Foto: Michael Reaves

Der blev jeg virkelig positivt overrasket over bredden på holdet, at man kunne samle op og blive ved med at spille på ret højt niveau og slå to kvalitetsmodstandere i Seattle og Dallas. Det ser virkelig positivt ud med Teddy Bridgewater.

Skuffelsen

Miami Dolphins. Den måde, holdet bare er blevet fuldstændig splittet ad fra ledelsens side. Alle de gode spillere er væk. Der er ingen kontinuitet. Der kan ikke være noget godt arbejdsmiljø i Miami

Det er jo et fedt sted, mand. Det burde være et sted, man drømmer om at komme hen som spiller. Varmt. Miami, mand. Det er ufatteligt. Der er ingen tvivl om, at de nu bare samler så mange draft picks som muligt.

Problemet er, når du splittet kulturen ad, så må du forvente, det også vil tage tid at bygge op igen. Du kan ikke bare sælge halvdelen af holdet, alle de gode varer, og så bare forvente, at kulturen ændrer sig, bare fordi du køber nyt ind. Der skal ske et kulturskifte.

Der burde man få Don Shula og Dan Marino ind. Dan Marino er allerede konsulent for Dolphins nu, og han må fandeme sidde og krumme tæer lige nu.

Cleveland Browns

Jeg sagde før sæsonen, at de vinder deres division mod Baltimore, Pittsburgh og Cinicinnati. Det står jeg ved. De vandt en stor udekamp mod Baltimore, hvor de løb bolden rigtig godt. De så rigtig fine ud. Jeg kan godt lide Baker Mayfield og den måde, han er på. Så må vi se, hvordan det bliver ved.

2019-udgaven af Super Bowl var en dyst mellem New England Patriots og Los Angeles Rams. Foto: TIMOTHY A. CLARY Vis mere 2019-udgaven af Super Bowl var en dyst mellem New England Patriots og Los Angeles Rams. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Overraskelsen

San Francisco 49'ers er 3-0, og det har de ikke været siden 1989. Der vandt de Super Bowl. Jeg vidste godt, de havde draftet, draftet og draftet og fået en masse spillere ind. Men man må sige, at John Lynch (general manager, red.) sgu har gjort et rigtig stort arbejde derude.

Jeg kan i øvrigt ikke forstå, han ikke er i Pro Football Hall of Fame, men det er så, hvad det er. Men de er lidt af en overraskelse.

Antonio Brown

Jeg kan sætte det i perspektiv på den her måde. Tim Brown, der var wide receiver og er i Hall of Fame, spillede 16 år for Oakland Raiders. Han tjente 26,5 millioner dollars for Raiders i sin karriere. Antonio Brown tager en dyb indånding, ånder ud, og så går han væk fra 29 milloner dollars. Garanterede penge. Behøver jeg sige mere?

Han har fået dårlig rådgivning, og han tænker ikke klart. Det er tydeligt, at hans prioriteter ligger andre steder end i fodboldverden. Det er sørgeligt. Og det er frustrerende og mangel på respekt for de andre hold, at han har taget os med i det gadecirkus, han har haft gang i de sidste seks måneder. Så jeg siger 'good riddance' til ham, og jeg håber, han får noget hjælp.

Jeg har før hørt om spillere, som er blevet væk for at få en bedre kontrakt. Jeg kan ikke mindes, at en spiller, der har været garanteret så mange millioner dollars, bare er gået væk fra det. Jeg kan slet ikke følge hans tankegang.

Uden at vide det, så kommer man jo til at sidde med fornemmelsen af, at der er noget galt. Det er fandeme så sørgeligt og så tragisk, for han kunne noget, andre ikke kunne lave. Han og Julio Jones var nok de to bedste receivere rent fysisk. Især på de lange ruter. Lidt Odell Beckham, bare mere konstant. Man kunne jo se, hvor god han var.

Super Bowl-buddet

Lige nu tror jeg, AFC-finalen bliver Kansas City Chiefs mod New England Patriots. Jeg ved godt, det er det kedelige bet.

Så har jeg New Orleans Saints I NFC-finalen mod Seattle Seahawks.

New Orleans Saints møder Kansas City Chiefs i finalen.