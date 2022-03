Han er på vej tilbage. Men vejen dertil har været lang for Deion Sanders.

Den tidligere NFL-spiller og nuværende træner for Jackson State fortæller i en ny dokumentar, om den kamp han har været igennem med sit helbred.

'Jeg sagde, jeg ville vise alt i denne dokumentar, og sådan er det. Jeg er nødt til at advare jer. Det er ikke et kønt syn,' skriver Sanders om det seneste afsnit af 'Coach Prime'.

Tilbage i efteråret gennemgik han en operation i den ene fod som følge af en skade, men han kom sig aldrig helt. Foden ville ikke hele, han blev ramt af flere blodpropper i benet, og Sanders måtte bruge både en kørestol og en scooter til at transportere sig rundt.

I alt blev han opereret i foden otte gange, fordi der var så mange komplikationer. Da foden endelig begyndte at hele, blev nogle af tæerne pludselig mørkere under forbindingen.

»De talte om at amputere tæerne. Så talte de om at amputere mit ben fra knæet og ned. Så ville de sikre, jeg kunne få et liv,« fortæller Sanders ifølge AP.

Han oplevede også, at benet hævede helt vildt i en sådan grad, at lægerne måtte skære et hul for at dræne det for væske. Til sidst valgte lægerne at amputere de to tæer på venstre fod – storetåen og tåen ved siden af.

Operationen bliver vist i dokumentaren, og Deion Sanders fortæller også, hvordan han oplevede de første øjeblikke efter operationen.

»Det sværeste var at kigge ned og se det, og tænke at du engang var en atlet, og nu ved du ikke, om du kommer til at gå. Du føler bare smerte, men du vil også bare gerne væk fra det her hospital,« fortæller NFL-legenden.

Deion Sanders var indlagt i alt tre uger på et hospital i Mississippi, og han tabte 35 pund – svarende til små 16 kilo – under opholdet.

'Jeg mistede måske et par soldater i kampen, men jeg mistede aldrig troen på Gud. Jeg var meget igennem, da jeg var indlagt under vores historiske sæson, men jeg er så taknemmelig for, at Gud var med til at få mig igennem. Jeg er så taknemmelig for dem, der sendte beskeder, og dem der besøgte mig i denne svære tid,' skriver Deion Sanders på Instagram.

Deion Sanders spillede i sin aktive karriere for Atlanta Falcons, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Washington Redskins og Baltimore Ravens. Han har været med til at vinde Super Bowl to gange.