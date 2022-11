Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nogle emner skal man lade være med at joke med.

Det må NFL-legenden Terry Bradshaw sande, efter han i weekenden kom med en ret uheldig udtalelse på direkte tv.

Det skriver New York Post.

Den nu 74-årige Bradshaw var som quarterback for Pittsburgh Steelers med til at vinde hele fire Super Bowl-titler.

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05

Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Vi giver dig svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive til os op til seks gange

Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17

Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

I en debat om Arizona Cardinals' kamp mod Seattle Seahawks afbrød Bradshaw sin ekspertkollega Sean Payton midt i en pointe om Arizona-spilleren James Conner.

»Deres mentalitet er 'kast, kast, kast'. Jeg tror, hvis den knægt løb fem eller seks løb i træk, ville han begå selvmord eller sådan noget,« lød det fra Terry Bradshaw.

Det fik kollegerne til at reagere prompte.

»Wow, wow, wow, det er lidt for dystert for det her publikum,« svarede Howie Long, inden Curt Menefee tilføjede, at »det er dystert for os alle«.

"I think if this kid ran five or six runs in a row, I think he'd commit suicide or something." - Terry Bradshaw, really losing the plot pic.twitter.com/G0y84MeiiY — Awful Announcing (@awfulannouncing) November 6, 2022

Den tidligere Super Bowl-vinder Michael Strahan stirrede blot direkte ind i kameraet med et undrende blik.

Kommentaren fra Terry Bradshaw har efterfølgende sat sindene hos NFL-fans på de sociale medier i kog med krav om, at NFL-legenden bliver fyret fra sin rolle på Fox.