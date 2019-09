De er et af USA's store power-par - NFL-legenden Tom Brady og supermodellen Gisele Bündchen.

Og den power kommer ikke af sig selv. Selvom de er forældre til to, er 42-årige Brady og 39-årige Bündchen nemlig særdeles flittige i træningscentret.

Og brasilianske Bündchen skulle angiveligt ikke være til at styre, når der er løbebånd og håndvægte i nærheden. Det fortæller Tom Brady til PEOPLE.

»Hun arbejder fantastisk hårdt i træningscentret,« konkluderer Brady, der af mange regnes for NFL's bedste spiller gennem tiderne.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gisele Bündchen (@gisele) den 3. Aug, 2019 kl. 8.11 PDT

»Hun har så meget energi. Hun har brug for at træne, for hun er ikke i stand til at sidde stille. Hun træner hårdt, og når vi er i træningslokalet sammen, går hun til tider hårdere til den end mig,« afslører Brady, der stadig er en aktiv quarterback for New England Patriots.

Brady har Super Bowl fem gange, og han er den quarterback, der har kastet flest yards og touchdowns i slutspillet nogensinde i NFL-historien.

Gisele Bündchen er ifølge Forbes den højest betalte model i verden og nummer 16 på listen over højest betalte kvinder i underholdningsbranche.

Parret - der for nyligt satte deres overdådige palæ af et hjem til salg - mødte hinanden i 2006. Sammen har de en søn og en datter.