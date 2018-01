Bears og Lions har mandag fyret deres trænere. Også Cardinals, Colts, Giants og Raiders skal på trænerjagt.

Chicago. Den første mandag efter sidste runde i NFL's grundspil er formentlig frygtet af en hel del af cheftrænerne i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Denne dag er det nemlig langt fra usædvanligt, at NFL-klubberne vinker farvel til de trænere, der ikke har leveret tilstrækkeligt gode resultater.

Traditionen har kastet tilnavnet "black monday" (sort mandag, red.) af sig, og den netop overståede mandag var ingen undtagelse.

Chicago Bears og Detroit Lions har således begge annonceret, at de har fyret henholdsvis cheftræner John Fox og cheftræner Jim Caldwell.

John Fox kom til Chicago Bears i januar 2015. Inden da havde han blandt andet ført Carolina Panthers og Denver Broncos til Super Bowl-finaler. To finaler, som dog begge blev tabt.

Jim Caldwell er fyret i Detroit Lions efter fire sæsoner i klubben.

Fox og Caldwell tilslutter sig en længere liste af fyrede trænere.

Indianapolis Colts og Oakland Raiders tog således forskud på den sorte mandag, da de søndag fyrede henholdsvis Chuck Pagano og Jack del Rio.

Særligt fyringen i Oakland Raiders har fået snakken til at gå i NFL-kredse.

Både fordi den er overraskende, efter at klubben for under et år siden underskrev en fireårig forlængelse med Jack del Rio. Men også på grund af det navn, der flittigt bliver nævnt som hans afløser.

Der er således tale om et muligt trænercomeback til den karismatiske Jon Gruden, der vandt Super Bowl med Tampa Bay Buccaneers i 2002-sæsonen.

Det rapporterer det amerikanske sportsmedie ESPN.

Jon Gruden har tidligere været cheftræner i Oakland Raiders.

Af øvrige NFL-mandskaber, der skal på trænerjagt, finder man også Arizona Cardinals. Her har cheftræner Bruce Arians annonceret sit karrierestop, fordi han ønsker at tilbringe mere tid med sin familie.

Også New York Giants mangler en ny cheftræner, efter at klubben fyrede Ben McAdoo undervejs i sæsonen.

/ritzau/